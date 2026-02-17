春節連假不想出門人擠人，Apple TV、MyVideo 及friDay影音串流平台OTT 推出春節優惠與免費片單。Apple TV罕見的推出限時半價電影與免費原創影集、MyVideo 有「0元線上看」片單與新春紅包抽獎，friDay 影音的訂閱加贈優惠與獨家日韓劇推薦。無論是想看強檔大片、熱門戲劇還是綜藝節目，都能快速掌握。
Apple TV 新春熱門好戲優惠
Apple TV即日起至2月22日，精選多部話題影集與原創內容推出多項限時優惠，包含多部Apple TV 原創作品特價、超值電影套裝、190元人氣強片、15銅板價賀歲片租借優惠，此外，即日起自2月19日前原創影集《神之雫》、《劫持驚魂錄》、《誠實診療室》開放限定集數免費觀看。此外，Apple TV 新用戶免費試用一個月。
即日起至 2 月 22 日，Apple Originals 原創電影《惡狼特工》、《花月殺手》、《飛月情海》、《阿蓋爾》和《拿破崙》等多部全球熱門話題鉅作有半價優惠。全球熱門票房強片推出限時 4 折優惠，包含《超人》、《侏羅紀世界：重生》、《不可能的任務：最終清算》和《MINECRAFT 麥塊電影》 等精選熱門電影。
經典電影組合《哈利波特》全系列 8 部、《捍衛戰士：獨行俠》2 部電影、《功夫熊貓》 4 部電影合集和《侏羅紀世界》三部曲等皆享 75 折優惠。過年必看的經典賀年電影，推出 15 元銅板價租借優惠，包含《封神：第一部》、《封神：第二部》、《美人魚》和《龍的傳人》等。
MyVideo春節撒幣送紅包 5G看片抽樂高
台灣大哥大旗下MyVideo推出官網限定「新春紅包」，即日起至2月28日，用戶至官網申辦指定方案，最高現領188元看片金，同時，平台加碼推出抽獎，凡租借或購買《魔法壞女巫》、《魔戒》系列等片，即有機會獲得電影聯名樂高。春節還有不少0元片單可免費看。
「0元線上看」免費片單
熱門電影：《做工的人 電影版》、《詐團圓》、《洞裡的月亮》、《放飛大丈夫》、《大鬧天竺》
戲劇部分免費試看：《繁花》、《何百芮的地獄戀曲》、《最佳利益》、《人浮於愛》、《榮耀：她們的法庭》、《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》、《我獨自升級》、《葬送的芙莉蓮》、《我推的孩子》
綜藝與節目：《花甲少年趣旅行》、《我們回家吧》、《上船了各位！》、《山裡來了熊孩子》、《宇宙啦啦隊》、《一起聽團吧》、《滾石摘星號》、《我們這一攤》
🟡friDay影音
遠傳friDay影音即日起至3月8日，申購「影劇暢看90天」即加贈45天，相當於67折優惠，再送單片券6張、會員點數500點，還可參加抽獎活動，獎品包含價值萬元的黃金小金豆、Nintendo Switch 2主機、以及超商現金抵用券。
此外，遠傳新推出「雙網加掛影音絕配」方案，遠傳4G／5G月租型客戶申辦24個月「家用大雙網光纖寬頻＋遠傳friDay影音」組合，即享150M光纖每月559元（原價999元）、遠傳friDay影音加購價每月100元（原價199元）兩大優惠，合計每月只要659元。
過年推薦片單，獨家日劇包括由松嶋菜菜子主演的《米之女：國稅局資料調查課》、橋本環奈與向井理搭檔演出的《不良醫！》；獨家韓劇部分則推出南志鉉與文相敏主演的浪漫爆笑古裝《恩愛的盜賊大人》、崔振赫與吳沇序主演甜度滿分的《理事長和我的秘密關係》。韓綜則有《天下烘焙》，由李多熙主持、集結知名大廚及多位烘焙強人挑戰「世界最強麵包師」。
資料來源：Apple TV、MyVideo 及friDay影音
