▲透過大數據分析，家長能清楚看見孩子在同年齡、同性別族群中的發展百分位。（圖／小松鼠體操提供）

▲小松鼠幼兒體操宣布引進AI體適能感測系統，透過大數據分析建立可量化的動作發展模式。（圖／小松鼠幼兒體操提供）

▲小松鼠體操創辦人詹蕎僖。（圖／小松鼠體操提供）

在少子化趨勢與家長教育意識抬頭的背景下，兒童運動產業正迎來「數據驅動」的轉型。小松鼠幼兒體操創辦人詹蕎僖指出，過去教學現場最常遇到的挑戰，是家長與教練對孩子能力的理解存在主觀落差。詹蕎僖直言：「有的家長覺得孩子體能弱，但教練觀察卻覺得表現優異；當缺乏客觀標準時，親師溝通容易陷入各說各話的拉鋸。」為了打破僵局，小松鼠幼兒體操導入AI系統，讓動作能力擁有如同嬰兒發育指標般的「成長曲線」。這不僅消除主觀認知誤差，更能輔助教練精準決策：表現未達標者給予針對性強化，表現超標者則提供更具挑戰性的動作訓練。這套AI體適能系統將測量過程轉化為愉快的互動體驗，完全屏除傳統測驗的嚴肅與壓力。孩子只需在特定部位佩戴四顆感應球（Sensor），便能即時捕捉動作數據。1. 卡通導引互動：螢幕顯示卡通猴子等形象進行動作示範與節奏引導，讓孩子像在玩闖關遊戲或跳舞一樣投入。2. 全方位數據收集：精準分析手腳協調性、平衡感、上下肢力量及身體左右平衡度。3. 團體競技功能：支援最多30人同時評測，畫面呈現即時進度，營造如「賽車遊戲」般的健康競爭氛圍，激發參與動機。除了身體素質，詹蕎僖強調系統對心理與社交發展的實質幫助。當孩子直觀看到進步數據，會產生強大的成就感與持續練習的動力。研究顯示，趣味運動能促進多巴胺分泌，讓孩子在高動機的狀態下提升學習效率與專注力。此外，團體評測也提供了社交契機，孩子在互相模仿與鼓勵中，學會「你看我做到了，你也可以」的自信互動。數據的價值不僅在於評估，更在於對齊親師的教養觀點。透過報表與影像紀錄，教練能協助家長釐清孩子在不同場域的行為差異（例如在家好動但在課堂專業）。針對自我要求較高或對孩子期待過於嚴苛的家長，科學報表能提供客觀的心理安定感。詹蕎僖表示：「當報告顯示孩子表現已達標，家長就能從給予壓力轉向給予鼓勵，達成正向教養的循環。」在商業模式上，這套AI系統被視為品牌的核心技術資產與教學里程碑。未來不論是直營店或加盟據點，都將全面導入此標準化管理工具，確保教學品質與評測指標的一致性。「這套系統不是為了取代老師，而是讓專業更有依據。」透過科學化的報表輸出與專業諮詢，小松鼠體操正帶領幼兒運動教育進入下一個階段：讓每個孩子的努力被理解，讓每一分進步都能「被看見」。