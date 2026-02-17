蘋果官方無預警向外媒發送邀請函，將於下個月舉辦特別活動，時間定於美國東部時間 3 月 4 日上午 9 點，換算台灣時間為3月4日晚上 10 點，且發表會的地點不辦在總部，而是在紐約、倫敦、上海三地同步登場，傳聞會有iPhone 17e，以及平價MacBook登場。
外媒《9to5Mac》無預警的收到蘋果邀請函，這次活動並未選在加州總部的Apple Park 進行直播，而是分別在美國紐約、英國倫敦與中國上海三大城市同步邀請媒體參加。從曝光的邀請函來看，視覺設計採用了由黃色、綠色和藍色圓盤組成的 3D 蘋果標誌。外界分析，蘋果特意使用「體驗」一詞而非「活動（Event）」，暗示這次發布形式可能規模較小，重點在於讓世界各地的媒體能第一時間「親手體驗」這些新設備。
傳聞新品大爆發！iPhone 17e、M5 Mac 呼聲高
雖然蘋果尚未證實具體發布內容，但綜合《彭博社》與《9to5Mac》等外媒消息，這次「特別體驗」可能亮相的硬體陣容相當豪華，甚至包含傳聞已久的平價版 MacBook。以下為傳聞新品整理：
iPhone 系列： 全新 iPhone 17e。
Mac 筆電系列： 搭載 A18 Pro 晶片的全新「低價款 MacBook」、升級 M5 晶片的 MacBook Air，以及搭載 M5 Pro / M5 Max 晶片的第 8 代 MacBook Pro。
iPad 系列： 搭載 M4 晶片的 iPad Air、以及搭載 A18 晶片第 12 代入門款 iPad。
其他周邊： 新款 Mac 顯示器、新款 Apple TV 與 HomePod mini 也在傳聞名單中。
Siri 變更聰明？軟體也有新亮點
除了硬體設備，軟體方面也傳出好消息。據傳蘋果將很快發布 iOS 26.4 的首個測試版，該版本預計將包含由 Google Gemini 模型提供支援的全新 Siri 功能，有望讓語音助理的 AI 能力大幅提升。目前尚不確定蘋果是否會一口氣發布上述所有產品，或是僅挑選部分重點亮相，一切解答將在台灣時間3月4日晚間正式揭曉。
資料來源：《9to5Mac》
