曾經被譽為水果界「愛馬仕」的韓國晴王麝香葡萄（Shine Muscat），在供應過剩的情況下，價格一路下殺，儘管到了春節前夕仍未受到需求量提高而走揚。韓媒披露，2公斤麝香葡萄價格跌至3300至5500韓元（約台幣72.6元至121元），與2021年的價格高點相比，暴跌了將近九成。
根據韓國中央日報報導，韓國在慶尚北道永川、金川等地的代表性作物麝香葡萄，過去曾是備受青睞的春節高檔禮盒首選，如今卻面臨價格腰斬、銷售不振的窘境，在春節前夕價格出現劇烈跌幅，令廣大農民哀聲連連。
據安東市農水產物批發市場的拍賣成交價顯示，截至本月11日，2公斤裝的特輯麝香葡萄美香拍賣價最高僅5000韓元，最低3300韓元，平均價格僅為4200韓元。相較於一週前的平均4500韓元，以及上個月10日的平均5628韓元，呈現出越接近過年、價格越往下跌的趨勢。
若與往年相比，跌幅更為驚人。2022年2月10日，同規格產品的平均拍賣價為2萬9100韓元；2021年2月8日更高達2萬3300韓元。與當時的高點相比，現在的價格形同暴跌了80%以上。
過度栽種引發品質下降
麝香葡萄在春節水果市場失去競爭力與消費者青睞，主因在於「過度栽種」。
由於麝香葡萄曾被視為高收益作物，吸引大批農民轉作。目前麝香葡萄已佔慶尚北道整體葡萄種植面積的60%，約莫站了4829公頃。起初，它因稀有性高、風味佳，且皮薄無籽可直接食用，深受消費者喜愛。
然而，許多農家為了追求高利潤爭相投入，部分農戶甚至為了搶高價，在果實尚未完全成熟前就提前採收出貨，導致品質參差不齊，逐漸遭到消費者排擠。
在慶北金泉種植麝香葡萄的農民金仁錫（音譯）感嘆：「這十年來聽說種這個好賺，大家就一窩蜂跟進。這幾年為了搶先上市，很多人在甜度還不夠時就採收銷售，消費者的失望累積久了，自然就不再買單了。」
對此，慶尚北道農業技術院自去年麝香葡萄出貨季開始，要求生產農戶遵守品質標準，包括糖度須達18度Brix以上，確保供應市場的是完全成熟、風味飽滿的葡萄。官方判斷，少數農戶為了在早市賣好價錢而輸出「未熟果」等低品質產品，正是導致消費者回購率下降與價格崩盤的主因。
呼籲引進「地方政府認證制」加強管理
輿論也指出，應讓過度集中於麝香葡萄的市場走向多樣化，並強化地方政府層級的品質控管。
慶尚北道議員南英淑（音譯）在最近的議會臨時會中促請政府採取緊急措施，幫助被推向生存邊緣的農戶。她表示：「現在到處都能看到連生產成本都回收不了的農民，正含淚用電鋸砍掉細心呵護的果樹，情況慘不忍睹。」
南英淑主張：「應嚴格限制甜度未達標或超重產品出貨，並推動『慶北認證制』，僅對通過標準的高品質產品授予道知事認證標章，以挽回崩盤的消費者信心。」
受到韓國產地供應量爆增影響，台灣進口價近期持續下修，台北市傳統市場甚至出現每台斤不到180元的驚人價格。除夕（16日）當天，台北一傳統市場每台斤喊出177元，比去年每台斤280元跌了快4成。
