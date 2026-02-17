我是廣告 請繼續往下閱讀

16日是除夕夜，日本首相高市早苗在首相官邸官網以繁體中文、簡體中文、英文、日文發布春節賀詞。她表示，今年是馬年，馬是以敏捷強健而聞名的動物，「恭祝各位今年成為朝氣蓬勃與充滿希望的一年」。高市早苗16日透過日本首相官邸網站，以日文、繁體中文、英文、簡體中文發布春節賀詞。文章先是向「全球各地喜迎春節的所有朋友致以新春問候。」她進一步在文章中提到，在當前國際形勢下，日本將致力於為國際社會的和平與繁榮發揮更大的作用。「值此之際，衷心祝願新的一年世界和平，讓更多人重拾安寧的生活」。高市早苗續指，「今年是馬年，馬是以敏捷強健而聞名的動物。尤其今年屬丙午之年，據說將是充滿能量與行動力的一年。」並在文末祝福「恭祝各位今年成為朝氣蓬勃與充滿希望的一年，新的一年幸福安康。」