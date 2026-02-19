我是廣告 請繼續往下閱讀

▲到金山財神廟可以「求三寶、得三寶」。（圖／取自金山財神廟臉書）

▲只要說到財神廟，在北部一定會想到「烘爐地」南山福德宮，從廟中鼎盛的香火，就可見證神威赫赫。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

▲南投竹山紫南宮每年都聚集求財的信眾，一旁的竹山老街、杉林溪生態園區也是拍照必訪。（圖／記者張勵德攝）

▲位於雲林的「北港武德宮」，香火相當鼎盛。（圖/雲林武德宮Google評價）

▲高雄關帝廟的一樓供奉五路財神，許多善男信女來此求財。（圖／取自高雄關帝廟官網）

▲屏東車城福安宮信眾相當多，去年前11月湧入450萬名遊客，還成為屏東縣最強景點新王者。（圖/車城福安宮Google評論）

過年期間大家喜歡外出出遊，去廟宇拜財神爺也是個不錯的行程，不論哪種行業，都希望能祈求未來一年有財神眷顧、衣食不缺。《NOWNEWS今日新聞》此次整理全台北中南10大知名財神廟，過年期間參拜之外，還能領取錢母或求發財金、財寶箱，更是過年走春的好選擇。財神有分文財神和武財神兩類，文財神是指比干、文昌帝君；武財神是指關聖帝君（關羽）或玄壇真君（趙公明）。而趙公明和其四位部將「招保天曹」蕭昇、「納珍天曹」曹寶、「招財使者」鄧九公、「利市仙官」姚少司等，被合稱為「五路財神」。此外，土地公、財帛星君、明初擁有聚寶盆的沈萬三等，也被視為財神。所謂「北金山，南竹山」，金山財神廟堪稱台灣北部最純的財神廟。座落在金山、萬里交接之地，取其「金山萬里」的好意開設，廟裡供奉五路財神為主神。來此「求三寶、得三寶」（財寶袋、開運錢、文武財氣）後，開運錢即可用來向財神爺「借發財金」，擲到一聖筊能向廟方借一百元，最多可擲三次三百元開願金。最後再配合濟公法扇，過爐後往自己身上輕拍來「送窮」，一整套做下來，財運跟著旺旺來。：新北市萬里區磺潭里公館崙52之2號：07:00～20:00（初一～初五）簡稱南山福德宮，主殿主要祭祀土地公、土地婆，以及註生娘娘及山神星君；而財神殿則主祀五路財神、文昌星君與月老星君。來到這裡祭拜，可以拿取紅包袋及平安符，也可從聚寶盆中換取錢母。另外，烘爐地南山福德宮最大的特色是在烘爐地可以看到土地公巨像，晚上來到這這裡可以觀賞夜景。新北市中和區興南路二段399巷160-1號24小時營業南投竹山的紫南宮已成為不少人到南投的必去景點之一，與中和烘爐地的南山福德宮、屏東車城的福安宮並稱「三大土地公廟」。這裡主祭祀土地公、土地婆，而許多人都想要求取發財金，簡稱「求金」，通常求金時間除了除夕之外幾乎每天都有，焚香祈福後再擲筊，第一次就聖筊者可求600元、第二次500元、第三次400元。另有來此領取錢母與金雞母，金雞母僅能聖筊一次，費用為3600元。提醒不論是求金或是求錢母，記得都需找時間「還願」或「還金」，而且金額必須要比借的時候還要高。南投縣竹山鎮大公街40號07:00~21:00武德宮是，據傳全台各地有許多的武財神廟都是由此廟分靈出去貢奉，因此北港武德宮被譽為臺灣規模（面積）最大、香火最盛的財神廟，而所謂的武財神也稱為「中路財神」，一般會認為是以關羽或是趙公明為代表；而文財神則是古代文官演變而來的財神，大部分以比干為主，也有少數是拜范蠡（陶朱公）。許多人都會來北港武德宮奉請做工精緻的「五路財神財寶箱」，信眾必須祝禱後擲筊，獲聖筊後才可交付緣金始可帶回。▪️初一子時團拜圓滿、初四子時迎財神圓滿，數量有限，發完為止。初一至初五，逢12:00、15:00、18:00發放，每時段數量有限，發完為止。初一至初五，逢09:00、12:00、15:00、18:00、21:00、24:00發放：三川殿，請於龍邊排隊領取，每時段數量有限，發完為止。初四子時迎財神(2月19日 23:15)，發放地點：廟埕、新春晚會表演場地（道院後方）雲林縣北港鎮華勝路330號06:00~22:00高雄關帝廟推測創廟可能已有3百年歷史，顧名思義主祭祀關聖帝君，配祀註生娘娘及福德正神，後殿則同祀觀音菩薩，配祀普賢菩薩及文殊菩薩。另有文昌殿、財神殿及月下老人供信徒膜拜祈求，經常可見求平安、升職、姻緣方面的善男信女。而在一樓的財神殿則還供奉「五路財神」、「福、祿、壽三仙」、「四面佛」，也有武財神龍虎玄壇真君，以及文財神比干。這裡雖然沒有提供借發財金的服務，但可向廟方購買發財金，發財金上會附上一包金箔，想求財可將金箔貼到財神殿的金牛上討吉利。高雄市苓雅區武廟路52號07:00~22:00若開車往墾丁總是會經過的屏東車城福安宮，是全台最大的土地公廟，據傳從清朝康熙壬寅年（西元1662年）建廟迄今，已有300多年歷史，主神福德正神因受清乾隆的褒封，服飾特別不一樣，是戴宰相帽、穿龍袍。不少房仲從業人員前往參拜、許願發財，而廟方也會提供發財米給信徒，祝福「錢途光明」。福安宮最大特色是有高達四層樓的八角金爐，建造時特別計算氣流方向，因此信徒在燒金紙時只要把金紙放在爐口便會一張一張自動飛入，讓網友們戲稱此為「神明點鈔機」，而過年期間每天也有二場錢母發放活動。屏東縣車城鄉福安路51號：05:00~22:00除了這六家之外，《Social Lab社群實驗室》也曾透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「財神廟」，整合出網路聲量最高的財神廟排行榜，除了上述幾家人氣財神廟，「松山霞海城隍廟」、「板橋慈惠宮」、「南崁五福宮」與「台中廣天宮」也都榜上有名，同樣也是香火鼎盛的財神廟。