今（19）日是農曆大年初三，2026 新年 9 天連假也已經過了一半，走春行程是否走得差不多了呢？這時候前往雲林縣絕對是你最好的選擇！過年期間，雲林成為中南部的信仰中心，包含朝天宮、武德殿、福興宮都香火鼎盛，而朝天宮也成為2025年雲林最強景點，預計將在今年4月又要湧入破百萬信眾跟隨白沙屯媽祖前往進香！
2025雲林最強景點確定了！朝天宮每年4、5月湧入百萬粉紅大軍
據觀光署近期公布的2025年1至11月景點觀光人潮統計數據，雲林縣最強景點確定由「北港朝天宮」奪下，當地在11個月之間吸引1120萬人次香客，第二名則是台灣五路武財神的發源地「北港武德宮」，其餘雲林景點排名如下：
2025雲林景點觀光人次排行（統計期間1～11月）
第1名：北港朝天宮及周邊地區（1120萬8330人次）
第2名：北港武德宮（853萬1691人次）
第3名：西螺福興宮（518萬7520人次）
第4名：古坑綠色隧道 （223萬5000人次）
第5名：口湖遊憩區（116萬8429人次）
第6名：劍湖山世界（86萬4330人次）
第7名：草嶺（78萬9052人次）。
事實上，「北港朝天宮」已經連續多年成為雲林「最強景點」，因為每一年除了春節過年之外，到了4、5月苗栗白沙屯媽祖的粉轟超跑前往北港進香，數十萬香客跟隨媽祖到北港朝天宮，再加上附近縣市的信眾湧入，每年4、5月份「北港朝天宮」都會湧入150萬人次香客，整年下來也有超過1千萬信眾朝聖，今年4月份白沙屯媽祖出發進香時，預計又將讓北港出現整片粉紅海。
過年雲林走春景點推薦！古坑綠色隧道、劍湖山暢玩整天
農曆春節到雲林走春，除了前往朝天宮、武德殿、福興宮祈福求平安外，還有許多適合全家同遊的踏青好去處！
古坑綠色隧道：慢活森呼吸，品味在地美食
位於省道台 3 線旁的「古坑綠色隧道」，全長約兩公里。一到入口，映入眼簾的是兩旁樹齡超過 50 年的高大芒果樹，枝葉交織成天然的綠色頂棚，這也是「綠色隧道」美名的由來。遊客可騎著單車穿梭其中，享受綠蔭蔽天的涼爽，運氣好還能看見台糖小火車緩緩駛過，充滿懷舊風情。
除了漫步賞景，鄰近的「蜜蜂故事館」也是親子必訪熱點，館內不僅能認識蜜蜂生態，還能選購純正蜂蜜與文創商品，戶外的大草皮更不時有音樂演奏。肚子餓了也別擔心，熱鬧的小農市集匯集了古坑咖啡、杏仁茶、手工麻糬、冰糖葫蘆等在地美食，充滿年節的朝氣與人情味。
劍湖山世界：金馬年超狂優惠，屬「馬」免費入園！
迎接 2026 金馬年，劍湖山世界祭出超強企劃！自 2 月 6 日至 3 月 1 日，凡姓氏為「馬」、生肖屬馬，或姓名中含有「馬」字部首的民眾，只要出示證件並搭配一名購買 699 元門票的親友，即可享本人免費入園優惠！此外，指定通路更推出「699 元優惠票買二送一」方案，讓親朋好友揪團更划算。
今年春節劍湖山還攜手嘉義「佐登妮絲城堡」推出聯名活動，3 月 1 日前憑劍湖山票根，即可免費暢遊佐登妮絲城堡一次，一趟旅程同時體驗刺激樂園與歐風城堡。
園區內的彩虹劇場也推出年度特技大秀《咖啡大師狂想曲》，結合高難度特技與雲林咖啡文化，帶來視覺震撼。春節過後，更有安芝儇、林襄等多位高人氣啦啦隊女孩輪番現身應援，延續新年的熱情與活力！
資料來源：雲林縣政府、劍湖山
