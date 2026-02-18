我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政府擬調整免簽停留天數，以平衡觀光發展與社會治安。泰國政府近期針對現行的60天免簽政策進行重新檢視。外交部長席哈薩克（Sihasak Phuangketkeow）在視察普吉島時指出，由於不少外國遊客利用長達2個月的免簽期限在當地從事非法活動，引發民眾與觀光業者強烈反彈，政府正研議縮短停留期限，以確保國家安全與旅遊品質。這項免簽優惠原是為了刺激後疫情時代的觀光產業，開放包含台灣在內的93個國家旅客可免簽入境停留60天。然而，普吉島等觀光熱區的業者反映，過長的停留時間讓部分不法分子有機可乘，甚至有外籍人士非法打工或剝奪當地居民的生存空間。此外，現行300萬泰銖的長期居留投資門檻也被批評過低，導致當地房價飛漲，普通民眾根本負擔不起。席哈薩克表示，根據數據顯示，多數觀光客平均停留時間僅15至30天，維持60天的免簽期並非必要。泰國旅遊暨體育部也認同縮短期限對整體觀光收益影響有限。由於總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）領導的政府在2月8日大選後仍具備決策權，這項政策調整有望在近期拍板定案，力求在吸引遊客與維護公眾安全之間取得最佳平衡。