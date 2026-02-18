我是廣告 請繼續往下閱讀

在農曆新年的傳統習俗中，購買金飾作為賀禮總能帶動一波金價漲勢，然而今年市場表現卻反其道而行。儘管中國等主要市場的消費需求依舊強勁，國際金價在過去一週卻頻頻走低，甚至跌破每盎司5000美元大關。回顧過去3年，金價通常在春節前夕會有0.5%至4%不等的漲幅，但今年的走勢顯然受到全球宏觀因素的強烈干擾，而非單純的節慶需求所能支撐。泰國知名金商華成興（Hua Seng Heng）研究部副總裁席里拉克（Siriluck Pakotiprapha）指出，地緣政治風險降溫是金價欲振乏力的主因。隨著美國與伊朗展開高規格核武談判，以及俄烏雙方在日內瓦進行新一輪和平磋商，避險情緒大幅消退。此外，儘管美國通膨數據略微提振了聯準會降息的預期，但市場仍在觀望明確的降息時機，這使得不具備利息收益的黃金在短期內面臨整理壓力。不過，包含高盛與德意志銀行在內的多家金融機構，對金價中長期展望仍持樂觀態度。分析師認為，各國央行對美元貶值的疑慮及通膨壓力，將促使資金流向實體資產。市場預期聯準會可能在今年第2季末或第3季初啟動降息，屆時金價有望重拾升勢，甚至有分析師大膽預測今年國際金價上看每盎司6000美元，國內金價也有望隨之攀升。