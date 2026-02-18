我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳表示，輝達下月將在GTC大會上發表全球「前所未見」的產品，引發外媒猜測，發表Rubin產品線衍生晶片可能性最高，但也不排除輝達將帶來驚喜，發表下一代Feynman晶片。輝達年度AI盛會GTC將於16日至19日在加州聖荷西舉行，黃仁勳屆時也將發表主題演講，屆時可望發布的產品主要圍繞在 AI基礎設施。在 GTC 2025 上，Blackwell Ultra、DGX Spark首度亮相，以及Vera Rubin平台的展望。而黃仁勳近日接受韓國經濟日報專訪時表示，輝達已為這場大會準備幾款前所未見的全新晶片，但未提供細節。科技網站wccftech認為，從使用「前所未見」這個字眼來看，輝達發表Rubin產品線衍生晶片可能性最高，但也不排除輝達將帶來驚喜，發表下一代Feynman晶片。wccftech先前就曾判斷，黃仁勳可能會對下一代Feynman GPU提供展望，畢竟他一向喜歡為全球「預告」未來即將到來的技術。不過，Vera Rubin仍會是大會上最受矚目的焦點，Vera Rubin 平台將採用台積電 3奈米製程與HBM4記憶體，並結合新一代NVLink 與InfiniBand互連技術，使模型規模與跨節點運算效率全面提升，可視為緊接Blackwell之後、銜接下一階段AI基礎架構的重要硬體。Rubin平台預期將以多種形態呈現，包括以更高頻寬記憶體為核心的Rubin Ultra、整合Grace CPU的Rubin Superchip，以及針對大型資料中心部署的Rubin NVL144。另外，黃仁勳在訪問中也強調AI未泡沫化，認為AI投資才剛起步，AI基礎設施總規模高達數兆美元。不過，被問到是否計劃加碼投資OpenAI和Anthropic等AI基礎模型公司時，黃仁勳未直接回答。