美國加州太浩湖（Lake Tahoe）知名越野滑雪聖地城堡峰（Castle Peak），17日發生雪崩，一隻滑雪團遭掩埋，救援人員救出6人，但仍有9人失蹤。
據美聯社報導，加州太浩湖西北部城堡峰（Castle Peak）17日發生雪崩，一隻有15人滑雪團遇襲，有多人被掩埋。內華達郡警長辦公室發言人夸德羅斯（Ashley Quadros）表示，救援人員在暴風雪中挺進太浩湖附近的偏遠山區，成功救出六名在雪崩中倖存但被冰雪困住的越野滑雪者，但仍有另外9人失蹤。
搜救人員在接獲報案後，前往城堡峰（Castle Peak）地區的蛙湖（Frog Lake），但一場強大的冬季風暴正橫掃加州，北加州山區的極端環境延緩了搜救進度，人員耗費數小時才接觸到滑雪者並將其帶往安全地帶。
塞拉雪崩中心（Sierra Avalanche Center）雪崩預報員雷諾（Steve Reynaud）表示，這群滑雪者正處於為期三天的越野滑雪之旅的最後一天，該中心一直與現場人員保持聯繫。他指出，滑雪者在山間小屋度過了兩個夜晚，這趟行程需要攜帶所有食物與補給品，在長達6.4 公里的「崎嶇山地」中穿行。當局透過主導此次探險的滑雪導覽公司「黑鳥登山指南」（Blackbird Mountain Guides）以及滑雪者隨身攜帶的緊急信標接獲雪崩通報。
加州本週正遭受強大冬季風暴打擊，山區出現嚴重的雷暴、強風與大雪。賽拉雪崩中心已對包括大太浩湖地區在內的中塞拉內華達山脈發布雪崩預警，預計從週二清晨 5 點開始將出現大規模坍塌，並持續至週三。
蘇打泉山莊（Soda Springs Mountain Resort）的紀錄，雪崩發生地附近的蘇打泉鎮在 24 小時內累積了至少 30 英寸（76 公分）的降雪。危險環境是由於迅速堆積的新雪壓在脆弱的積雪層上，加上強風所造成的。
城堡峰海拔2,777公尺，位於唐納峰以北，是熱門的越野滑雪勝地，該山峰在雪季極為險惡。
