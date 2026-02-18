晶片巨頭輝達（Nvidia）17日宣布，將向Meta出售數百萬顆現有及未來上市的AI晶片，受科技股上漲影響，美股18日開盤上漲，道瓊工業指數上漲47點，漲幅0.1%、標普500指數及那斯達克指數上漲0.2%。
截至美東時間上午10時9分，道瓊工業指數上漲271.63點，漲幅0.55%，暫報49,804.82點；標普500指數上漲50.39點，漲幅0.74%，暫報6,893.61點；那斯達克指數上漲242.27點，漲幅1.07%，暫報22,820.65點；費城半導體指數113.60點，漲幅1.40%，暫報8,249.65點。
個股部分，輝達上漲2.33%、台積電ADR上漲0.59%、Meta上漲0.11%、蘋果上漲0.22%、微軟上漲0.89%、亞馬遜上漲2.33%、英特爾上漲0.47%、AMD下跌1.58%。
美國財經媒體CNBC報導，由於投資人正消化美伊近期核武談判的最新細節，油價隨之跳漲，限制了股市漲幅；此前Meta於週二宣布，將在其數據中心建設中使用數百萬顆輝達晶片，帶動輝達股價上漲。
亞馬遜（Amazon）股價也上漲，監管文件顯示，艾克曼（Bill Ackman）旗下的潘興廣場基金（Pershing Square）在第四季度將這家電商巨頭的持股增加了 65%。
華爾街前一交易日表現平平，各大指數僅微幅上漲。軟體類股由於擔心受到人工智慧（AI）的衝擊，此前一直承受壓力，並在該交易時段下跌。
交易員也在關注聯準會1月會議紀錄。本週下一個重大催化劑可能是週五公布的個人消費支出物價指數（PCE）。Ameriprise首席市場策略師薩林貝內（Anthony Saglimbene）認為，在該報告發布前，市場可能處於半觀望狀態，尤其是在人工智慧交易變得越來越難以駕馭的情況下。
