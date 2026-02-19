foodpanda新年期間推出近1000萬元回饋，「天天搶紅包」活動，2月20日初四前每天上午11 : 00於 App 內公布指定折價券，享最高 1 折優惠、最高折抵 150 元。Uber Eats 攜手全台 5000 間商家推出「新春馬上點」專區，祭出買1送1，Uber One 會員滿額還可享85折。此外，與大苑子、21PLUS、頂呱呱等夥伴合作，隨餐發送限量 4萬份紅包，內含外送、生鮮及 Uber乘車優惠序號。
foodpanda過年2月優惠碼
新年天天1折紅包
優惠期限：即日起至2月20日
優惠對象：全用戶
優惠內容：每日11:00於美食外送或外帶自取下訂指定餐廳滿指定金額，輸入當日App公布優惠券享最高1折，最高折抵150元，每人每日限用1次。
優惠碼：依App每日公告
【pandapro會員優惠】
馬上叫外送85折
優惠期限：即日起至2月28日
優惠對象：pandapro會員
優惠內容：指定餐廳滿299元享85折，最高折45元，每人限用1次。
優惠碼：馬上叫外送
【美食外送優惠】
馬上叫外送9折
優惠期限：即日起至2月28日
優惠對象：全用戶
優惠內容：指定餐廳滿299元享9折，最高折30元，每人限用1次。
優惠碼：馬上叫外送
麥當勞薯來堡7折
優惠期限：即日起至2月22日
優惠對象：全用戶
優惠內容：麥當勞指定專區滿320元享7折，最高折96元，每人限用2次。
優惠碼：馬上叫薯來堡
頂呱呱疊加最高68折
優惠期限：即日起至2月22日
優惠對象：pandapro會員
優惠內容：滿400元享8折，再輸入優惠碼滿299元享85折，最高可享68折，最高折45元，每人限用1次。
優惠碼：馬上叫外送
頂呱呱疊加最高77折
優惠期限：即日起至2月22日
優惠對象：全用戶
優惠內容：滿400元享85折，再輸入優惠碼滿299元享9折，最高可享77折，最高折30元，每人限用1次。
優惠碼：馬上叫外送
珍煮丹疊加最高68折
優惠期限：即日起至2月22日
優惠對象：pandapro會員
優惠內容：滿100元享8折，再輸入優惠碼滿299元享85折，最高可享68折，最高折45元，每人限用1次。
優惠碼：馬上叫外送
珍煮丹疊加最高77折
優惠期限：即日起至2月22日
優惠對象：全用戶
優惠內容：滿100元享85折，再輸入優惠碼滿299元享9折，最高可享77折，最高折30元，每人限用1次。
優惠碼：馬上叫外送
漢堡王疊加最高68折
優惠期限：即日起至2月22日
優惠對象：pandapro會員
優惠內容：滿350元享8折，再輸入優惠碼滿299元享85折，最高可享68折，最高折45元，每人限用1次。
優惠碼：馬上叫外送
漢堡王疊加最高77折
優惠期限：即日起至2月22日
優惠對象：全用戶
優惠內容：滿350元享85折，再輸入優惠碼滿299元享9折，最高可享77折，最高折30元，每人限用1次。
優惠碼：馬上叫外送
必勝客疊加最高72折
優惠期限：即日起至2月22日
優惠對象：pandapro會員
優惠內容：滿450元享85折，再輸入優惠碼滿299元享9折，最高可享72折，最高折30元，每人限用1次。
優惠碼：馬上叫外送
Uber Eats優惠懶人包
【紅包袋加碼活動】
春節限量紅包袋
優惠期限：春節期間
優惠對象：全用戶
優惠內容：限量40,000份紅包袋，內含美食外送、生鮮雜貨與Uber乘車優惠序號，隨餐贈送或自取索取。
優惠碼：內含多組優惠序號
【美食外送優惠】
新春馬上點買1送1
優惠期限：即日起至2月24日
優惠對象：全用戶
優惠內容：「新春馬上點」專區買1送1等優惠。
優惠碼：無
Uber One會員85折
優惠期限：即日起至2月24日
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：指定餐廳單筆滿399元享85折，最高折70元。
優惠碼：馬上享
【生鮮雜貨優惠】
新春馬上點蔬菜天天優惠價
優惠期限：即日起至2月26日
優惠對象：全用戶
優惠內容：指定生鮮雜貨商家蔬菜天天優惠價，全聯櫛瓜、家樂福香菇、大全聯菠菜最低10元起。
優惠碼：無
過年必備懶人包滿額折扣
優惠期限：即日起至2月26日
優惠對象：全用戶
優惠內容：指定專區商品滿749元折100元。
優惠碼：依App公告為主
生鮮雜貨新客首購折150
優惠期限：即日起至2月28日
優惠對象：生鮮雜貨新客
優惠內容：首購單筆滿449元折150元。
優惠碼：馬年新客省
資料來源：Uber、foodpanda
更多「2026過年」相關新聞。