我是廣告 請繼續往下閱讀

市場指數表現

科技權值股動態

聯準會會議紀錄：官員分歧

國際局勢與油價

美國近來公布的數據顯示消費者信心疲軟，家庭正努力應付高通膨和關稅議題之際，交易員正密切評估美國聯準會（Fed）最新政策會議紀錄的內容。在關鍵科技股的帶動之下，美股週三（18日）多收高。道瓊工業指數上漲32.26點或0.07%，收報49533.19點；標普500指數微幅上揚7.05點或0.10%，收在6843.22點；那斯達克指數挺升31.72點或0.14%，收22578.39點；費城半導體指數小幅下跌1.81點或0.02%，收8136.05點。輝達（Nvidia）股價上漲1.6%。此前Meta於週二（17日）宣布，將在其數據中心擴建計畫中使用數百萬顆輝達晶片。同樣屬於「科技七巨頭」的亞馬遜（Amazon）股價上漲近2%。監管文件顯示，美國避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）旗下的潘興廣場（Pershing Square）在去年第四季將亞馬遜的持股增加了65%，使其成為該基金的第三大持股。此前亞馬遜股價剛終止了連續九天的跌勢。美光（Micron）也出現漲幅。在泰珀（David Tepper）旗下的避險基金業者阿帕盧薩管理公司（Appaloosa Management LP）增持後，股價收盤大漲逾 5%。Logan Capital Management創始負責人史蒂芬·李（Stephen Lee）指出，市場除了權值股外，一些「較不知名」的科技股表現也十分出色，如工業科技公司Trimble週三上漲約2%，這顯示市場在選擇標的上變得「更加敏銳」。投資者正在消化聯準會1月會議紀錄。內容顯示，官員普遍贊成將基準利率維持在.5%至3.75%區間不變。然而，對於之後的貨幣政策走向，官員們的意見則出現分歧。油價週三跳升，主因是華爾街正關注美伊關係的最新進展。副總統范斯（JD Vance）週二表示，伊朗在週內的核武談判中未能觸及美國劃定的紅線，並強調軍事行動仍是選項之一。而在之前的交易日中，軟體板塊表現持續疲軟，主因市場仍擔心人工智慧（AI）會對該產業造成顛覆性的衝擊。