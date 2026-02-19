美國民主黨聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）日前參加慕尼黑安全為一時，針對「協防台灣」問題，語塞迴避，引發議論，更遭到民主黨人批評。美國副總統范斯近日更猛烈抨擊，指其回應「令人感到丟臉」。
AOC的模糊回應引發爭議
根據美國「國會山莊報」（The Hill）報導，綽號為AOC的歐加修-寇蒂茲在慕尼黑安全會議舉行期間，被問到：「如果中國採取行動，美國實際上『會』且『應不應該』承諾派美軍保衛台灣？」一題。
但AOC當場語塞，發出「呃」及「嗯」等停頓聲，回應說：「這當然是美國由來已久的政策，我認為我們所希望的是，我們想確保我們永遠不會發展到那個地步。我們希望確保我們在所有的經濟研究和全球立場上都朝著避免任何此類衝突的方向移動，甚至讓這個問題根本不被提起。」
AOC的這番言論引發了共和黨人、甚至部分民主黨人的批評，他們認為這暴露出她在外交政策經驗上的匱乏，尤其是她的名字經常被列入 2028 年潛在總統參選人的名單中。
范斯質疑其外交能力
范斯在福斯新聞（Fox News）節目《The Story with Martha MacCallum》上向主人表示：「看吧，那表現真令人感到丟臉。」
范斯接著說：「如果換作是我給出那種回答，我會說：『你知道嗎？在我再次登上世界舞台之前，也許應該先去讀本關於中國和台灣的書。』」他進一步表示：「我希望寇蒂茲眾議員也能有同樣的謙卑，但我持懷疑態度。」
范斯更直言：「真的有人相信AOC對全球秩序、或是美國對亞洲或歐洲的政策有任何深思熟慮的想法嗎？不，這個人只是在複誦別人塞給她的口號。」
