明（19）日是大年初四，不少民眾打算提前回家收心，高公局預估，國道交通量為平日1.4倍，其中北向更達1.6倍，也預判明日包含國1北向「西螺-埔鹽系統」等11重點壅塞路段，建議北向用路人，南部地區9時前出發。交通部高速公路局今日指出，截至下午5時，國道交通量為88.9百萬車公里，預估今日交通量為135百萬車公里，在預期範圍。高公局表示，明日是春節連續假期大年初四，預估國道交通量為134百萬車公里，為平日年平均（93百萬車公里）的1.4倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。高公局說，明日以北返車流為主，預判重點壅塞路段為國1北向「西螺-埔鹽系統」、「南屯-后里」、「苗栗-湖口」；國3北向「竹山-中興」、「草屯-霧峰」、「大山-香山」、「關西-大溪」；國5北向「宜蘭-坪林」；國4西向「潭子系統-豐勢」；國6西向東「草屯-霧峰系統」；國10西向「仁武-左營端」等路段。高公局建議，西部國道北向用路人，南部地區在9時前出發，中部地區在12時前出發，國5北向用路人建議9時前出發，以節省寶貴時間。明日國道相關疏導措施包括10時至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12時至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。高乘載管制方面，13時至18時為國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道的北向入口；另外，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費。