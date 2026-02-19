JR東日本去年宣布吉祥物「Suica企鵝」畢業，引發台日網友不捨，公司今（19日）宣布本月正式啟動新吉祥物的遴選作業，預計明年4月正式發表，而今年3月起也將為「企鵝」舉辦一系列紀念活動。
據日本《讀賣新聞》報導，JR東日本今宣布，將於本月內成立選考委員會，正式啟動交通IC卡Suica（西瓜卡）吉祥物「Suica企鵝」之後的下任吉祥物遴選作業。
JR東日本表示，將於2月中旬成立由專家組成的選考委員會，將先蒐集集團員工對新吉祥物的期待，以及「進化後Suica」的世界觀，再指定委託給年輕創作者製作原案，委員會篩選出3個方案後，預計在今年夏天公布3組候選方案，交給公眾投票，最終結果將於明年4月揭曉，亮相前也將舉行交接儀式。
目前公布的5名評審委員，包括擔任委員長的編劇小山薫堂、模特兒市川紗椰等5人，JR東日本表示，後續將再公布委員會完整陣容。
Suica自2001年開始發行，隨著電子貨幣功能逐漸普及，成為日本當地人、遊客人手一張的重要存在。目前包含手機端的「行動西瓜卡」，發行量已突破1億張。Suica卡的企鵝吉祥物是由插畫家坂崎千春創作，原型是南極的阿德利企鵝，可愛模樣深受日本民眾及各國觀光客歡迎，在東京有多間周邊商品專賣店、咖啡廳，新宿車站還有一座金色Suica企鵝雕像。
JR東日本去年底宣布，Suica將大幅度改版擴展新功能，包括提升儲值上限、開放餘額追蹤支付、好友轉帳與代碼支付等，企鵝吉祥物也將在今年底畢業。
