花蓮知名景點鯉魚潭驚傳憾事，鄭姓一家五口今（19）日共乘天鵝船遊湖，未料在離岸邊20公尺處，疑似遭湧浪襲擊，船身突然翻覆，8歲男童受困船底，被救起時已無生命跡象，送醫搶救宣告不治。據悉，天鵝船規定只能載4人，這回上面卻坐了5人，業者表示，過去極少發生翻覆意外，不排除是船隻超載、春節船隻密集產生的浪湧有關，詳細事發原因有待釐清。警方初步了解，鄭姓男童當時跟著父、母、祖父、姑姑等5人在鯉魚潭共乘天鵝船遊湖，全程均依規定穿著救生衣，不料船隻在距離北端岸邊約20公尺處突然翻覆，周圍其他船隻將4名大人救起，但未發現男童的身影，直到業者潛入水裡尋找，才發現男童受困在翻覆的船艙底部。根據目擊者指出，當時鄰近有快艇經過，湖面產生湧浪導致腳踏船重心不穩，瞬間將船身翻覆，附近船家見狀立刻開船協助，四名大人順利獲救，唯獨不見8歲男童。業者立刻跳下水在翻覆船艇周邊搜尋，發現天鵝船具有浮力翻覆後並未沉沒，男童被壓在頂棚船艙、受困水面下，救援人員合力將船身搬移傾斜才將男童拉出水面，隨即由消防接手持續CPR搶救，送往慈濟醫院後仍宣告不治。船身上頭沾滿黑色淤泥，重達200至400公斤就罩在男童身上，小小身軀難以逃脫，氣絕身亡。陳姓業者與男童父親輪流施行心肺復甦術，隨後由消防員接手送醫搶救，仍於傍晚宣告死亡。男童父母則因體溫過低送醫救治，其餘兩名親友自行就醫。花蓮警方表示，相關事發原因正積極調查釐清中，也提醒民眾搭乘遊覽船隻，除了須全程穿著救生衣外，更應隨時注意湖面波動，以免發生重心偏移導致危險。