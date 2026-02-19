我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東市近期出現一名怪異男子，專門挑只有老人或外勞在家的民宅，藉口認識屋主設法進屋或是借錢，據了解，由於不久後又要過年，警方目前正積極調查該名男子身分中，提醒民眾小心防備。有屏東市民在社群平台發文並PO照片提醒民眾「注意穿藍色外套的怪叔叔」，因該名行跡可疑男子專挑外勞或只有長輩在家的民宅，藉口認識屋主想辦法要進屋或借錢，年關將近不可不慎；警方表示，已在追查該名男子身份，釐清案情。屏東警分局今（19）日說明，有關陌生男子至民宅借錢一事，分局有接獲民眾反映，指屏東市長安里有陌生男子以「認識屋主」、「需要借錢」等理由，接近外籍移工及家中僅有長輩的住戶，企圖要求進屋。經了解，該戶未發生財物損失情事，警方目前正積極追查該男子身分，以防止類似情形再發生。警方表示，如有陌生人以各種理由想進屋或借錢，請提高警覺並拒絕，必要時立即撥打110，由警方到場處理。