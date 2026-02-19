我是廣告 請繼續往下閱讀

外交部長林佳龍今（19）日晚在社群平台發布影片，特別邀請我國友邦貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Vanessa Meighan），前往台中樂成宮體驗台灣年節文化與宗教信仰，並走訪文創市集，透過最具代表性的走春行程，讓外國友人親身感受台灣社會的文化底蘊與年味氛圍。林佳龍指出，樂成宮不僅是地方重要信仰中心，也承載台灣民間文化與生活記憶，盼藉由文化交流深化台貝友誼。林佳龍表示，本次特別邀請我國友邦貝里斯的駐台大使梅凱瑟，來到他最熟悉的台中樂成宮，感受最道地的台灣年味，介紹樂成宮對自己來說有深厚的感情，每年的大年初一都會來參加團拜，這裡供奉的「旱溪媽祖」守護在地超過200年，更是地方的精神堡壘。林佳龍特別感謝樂成宮董事長何敏誠陪同他帶領梅凱瑟大使完整體驗走春行程。從參拜祈福、獻花果、財帛，透過這份文化體驗，讓大使深刻感受台灣宗教信仰的特色。除了祈求平安，林佳龍的幕僚事前告訴他大使目前單身，並在確認意願後，林佳龍便帶著梅凱瑟大使，體驗樂成宮連續獲得網路聲量第一、超人氣又靈驗的「月老星君」。​林佳龍透露，看著大使虔誠祈求紅線，並順利獲得月老點頭，他也在心中默默祈求，盼這份祝福除了為大使帶來良緣，也要繼續牽起台灣與貝里斯之間長長久久的深厚邦誼。在林佳龍完成參香後便帶著大使來到廟埕前，感受到很不一樣的活力，並在范特喜微創文化總經理范冠呈的引導下，林佳龍等人走訪了與樂成宮合作打造的文創品牌「月緣室」，透過整合老舊空間與文創市集，讓信仰力更貼近常民生活。林佳龍也帶著大使認識了幾位與自己很有淵源的創業青年，他說，包含「樂成燒」的老闆小李，以熱壓吐司結合冰淇淋，這份創意只有台中才吃得到。而將傳統製香注入新生命的「馨心齋香品」創辦人冠彣，則是台中市長任內「摘星計畫」的優秀青年，利用月老香灰回收製成線香底座，讓永續精神隨線香綿延海外。最後是來自南投魚池鄉、曾參與國慶酒會的「魚刺人雞蛋糕」老闆胖丁，在他與太太的創意下，把國民小吃推廣到全世界，更時常推出限定口味，而樂成宮限定的芝麻麻糬口味，林佳龍也沒有錯過。林佳龍表示，這些青年都展現了台灣堅強的文創韌性與創意。