我是廣告 請繼續往下閱讀

近期有套圈圈攤販獎品寄出「台積電100股」引發關注，沒想到在過年傳出好消息，有一名高中生在高雄蓮池潭年街，玩套圈圈投兩次，就幸運命中，依台積電封關日收盤價1915元來計算，100股台積電價值超過19萬元。據了解，當時該名高中生是跟家人在高雄蓮池潭年節走春，經過這處套圈圈攤位時，發現獎品竟有台積電100股、黃金10錢等，於是花了300元試手氣，沒想到高中生只丟2個圈圈就套中台積電股票，價值約19萬元，讓全家人既驚訝又興奮。面對這意外的結果，攤位老闆坦言，敢秀出這個獎項就敢給客人，既然顧客確實中獎了，就一定會兌現承諾。老闆說明後續流程，需先到國稅局申辦免稅相關文件，再由雙方找台積電的股務代理，討論如何進行交割。台積電在封關日股價再寫新天價，盤中一度衝至1925元，終場上漲35元或1.86%，收在1915元。