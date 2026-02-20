我是廣告 請繼續往下閱讀

▲交通部次長林國顯(中)到安平國際商港視察，由台灣港務公司總經理王錦榮(左1)進行有關安平國際商港業務簡報。(圖／台灣港務公司提供)

▲交通部次長林國顯(左3)由台灣港務公司總經理王錦榮(左2)陪同，到安平國際商港視察，並到安平港塔台及大月牙灣開發基地視察。(圖／台灣港務公司提供)

▲交通部次長林國顯(右3)由台灣港務公司總經理王錦榮(右1)陪同，到安平國際商港視察並慰勞春節期間堅守崗位的值班同仁。(圖／台灣港務公司提供)

交通部次長林國顯於農曆春節期間，到台灣港務公司高雄港務分公司安平營運所視察安平國際商港業務，並慰勞春節期間堅守崗位的值班同仁，向第一線工作人員表達誠摯感謝與新年祝福。交通部次長林國顯，是由台灣港務公司總經理王錦榮、業務副總經理張展榮、助理副總經理王月惠等人陪同，到高雄港務分公司安平營運所視察安平國際商港業務，並慰勞春節期間堅守崗位的值班同仁。交通部次長林國顯到安平國際商港視察業務，首先由台灣港務公司總經理王錦榮進行有關安平國際商港業務簡報，並到安平港塔台及大月牙灣開發基地視察。交通部次長林國顯除關心安平國際商港港區營運與招商建設進度外，並慰勞春節期間堅守崗位的值班同仁，向第一線工作人員表達誠摯感謝與新年祝福。至於安平國際商港在遊艇產業發展方面，林國顯也聽取亞果遊艇集團在安平港遊艇碼頭區整體開發進度報告，期透過完善碼頭設施與多元服務功能，能吸引觀光人潮，帶動周邊產業鏈發展，以提升安平港港區附加價值，開創港埠永續發展新典範。