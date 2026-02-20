▲烏日玉闕朝仁宮抽出今年度的「國運、士、農、工、商及股市」等六支公籤(圖／柳榮俊攝2026.2.20)

▲接神日一大早，便湧入大批信眾湧入玉闕朝仁宮迎財神、祈求新年平安順遂(圖／柳榮俊攝2026.2.20)

今(20)日適逢農曆元月初四「接神日」，台中知名財神廟宇「烏日玉闕朝仁宮」今舉行隆重的誦經接神儀式，並依循傳統，在眾神明與信眾的見證下，抽出今年度的「國運、士、農、工、商及股市」等六支公籤。今年整體運勢一片大好，國運更是抽出「上吉」之象，預示台灣將迎來豐收的一年。玉闕朝仁宮主祀玄壇元帥（武財神）與天上聖母（媽祖），長期以來香火鼎盛。接神日一大早，便湧入大批信眾前來迎財神、祈求新年平安順遂。為了體恤信眾的虔誠與辛勞，廟方今年特地準備了充滿台灣人情味的熱騰騰點心炒麵及鹹菜鴨湯供民眾享用，讓大家在初春微寒的天氣裡暖胃又暖心，現場氣氛熱鬧非凡。針對今年擲出的公籤，玉闕朝仁宮董事長林華翊在解籤時滿懷喜悅地表示，今年的籤詩充滿了正向的能量與指引。以下各領域的籤詩解析：：凝聚共識，迎來豐收（上吉）未來的國運走勢是非常光明的，屬於「上吉」之象！但董事長林華翊強調，這並不是天上掉下來的白吃午餐。籤詩的邏輯十分清楚：先有行動與團結（作福、會合），後有繁榮與名聲（求名、財寶）。只要國家內部能減少對立、凝聚共識，並把握當下的國際局勢主動出擊，整體的經濟與國力將會迎來一波豐收的喜氣。（考運、升遷）：苦盡甘來，即將奪魁這是一支「苦盡甘來、即將奪魁」的上吉之籤。整體的意境宛如一朵含苞待放的花，已蓄積滿滿的能量，只等春風一吹，就會開出最亮眼的花朵。這代表您的實力已經具備，現在最需要的就是「保持平常心」，穩紮穩打走到最後。請對自己有信心，千萬別在最後關頭鬆懈或自我懷疑，繼續保持目前的步調即可。（農業）：撐過辛苦，貴人相助這代表老天爺給您的提示是：「撐過前面的辛苦，現在可以放心好好做了。」過去累積的汗水與經驗絕對不會白費，加上未來會有好的機緣，或是出現貴人來相助，您的農作收成或農業事業將會順利步上正軌。（工業、製造）：倒吃甘蔗，蛇化為龍這是一支「倒吃甘蔗、越吃越甜」的籤，核心精神在於「堅持與蛻變」。做工業無法像買賣那樣立竿見影，它需要時間的淬鍊。籤詩請您不要嫌棄現在的辛苦與重重關卡，目前投入的每一分心力，都是為了未來「蛇化為龍」做準備。只要顧好產品品質，未來的收穫將會遠超想像。（商業、生意）：先求名，後得利這是一支「先求名，後得利」的上吉籤。最大的啟示是：不要只緊盯著眼前的利潤，要把眼光放在「建立商譽」與「促成合作」上。只要您秉持誠信，把握當下主動出擊，好口碑一旦建立起來，未來的訂單與財富將會源源不絕。（投資）：守得雲開，穩中求勝這是一支「守得雲開見月明，穩中求勝」的籤，最大啟示是：「不要急，求穩就好。」套牢者：暗示只要公司基本面沒壞，放著是有機會解套或回穩的（浮雲掃退）。空手者：若有空餘資金想進場，建議挑選大型股、高股息或是大盤型標的，分批佈局。避險提醒：切忌短線頻繁交易與聽信明牌投機。玉闕朝仁宮表示，期盼藉由武財神與媽祖的庇佑，保佑全國百業興旺、國泰民安。歡迎民眾年節期間多來廟裡走走，沾沾財氣與喜氣。