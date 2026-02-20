我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（20）日上午到台中豐原武德宮參拜祈福，被問及大甲鎮瀾宮國運籤顯示今年是「撥亂反正，求共識」的一年，他表示希望台灣不要亂，就不用「撥」，也會往好的方向走。不過，卓榮泰的回答也馬上引起國民黨青年批評，藍營的台北市議員參選人陳冠安就怒嗆，問題是這一年來，誰讓台灣這麼亂？陳冠安今發文表示，賴清德政府上任後，不思團結社會，卻發動大罷免，將罷免制度當成政治清算工具；而行政院則動輒以副署權操作法律自助餐，民進黨喜歡的就副署，不喜歡的就不副署。賴卓體制，攜手讓行政凌駕立法。陳冠安認為，而當行政權不再節制，而是不斷擴張，讓民主政治核心的國會、立法權不斷弱化，遭受箝制，這不是亂政，什麼才是亂政？真正的民主憲政秩序，來自權力分立，以及行政權力的節制與被制衡。陳冠安批評，當行政凌駕立法，當少數掌權者把公器當成武器，台灣的民主根基就正在被一寸寸掏空。撥亂反正，從來不是對在野黨喊話，而是對執政者的警鐘。上一位喊在野獨裁的尹錫悅，如今已被內亂罪判處無期徒刑，值得另一位高喊在野獨裁的賴清德深思。陳冠安更提到，民進黨若尊重台灣民主的多元意見與聲音、尊重民主憲政的基礎邏輯，台灣就不會亂，這才不用撥。但遺憾的是，賴清德和卓榮泰的表現，非常可撥。