66歲前英國王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）涉嫌在擔任英國貿易特別代表期間，向已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）洩漏機密資訊，19日遭英國警方逮捕，經12小時問話後獲准離開警局。綜合BBC、CNN等外媒報導，英國警方19日前往安德魯現居的英格蘭東部伍德農場執行逮捕，經過12小時問訊後，在「持續接受調查」的狀態下獲釋。當天正好是他66歲的生日。安德魯當天深夜獲釋從警局搭車離開時，被媒體拍到坐在汽車後座，身體縮在座位上，瞪大眼睛，神情非常驚恐、慌張。警方表示，「被捕男子」已被釋放，案件仍在進行調查中。王室專家西恩（Neil Sean）在《福斯新聞》節目表示，安德魯前妻莎拉（Sarah Ferguson）恐怕是「唯一能幫助釐清真相的人」，莎拉多年來與安德魯同住皇家莊園且在他的允許下完全不需要租金，「如果你想找個人來了解事情內幕，說得委婉一點，我相信她會是下一個被約談的人。」警方調查重點在於安德魯2010年任職英國貿易特別代表時，是否有將政府機密資訊洩漏給愛潑斯坦。此前，愛潑斯坦案受害者朱弗里（Virginia Giuffre）曾指控安德魯在她未成年時施暴，安德魯否認，但兩人2022年達成庭外和解。西恩還透露，安德魯曾於3天前主動表示願向泰晤士河谷警方自首，但有趣的是警方選擇在他生日這天逮捕他。安德魯是已故英國女王伊利莎白二世的第3個孩子，現任國王查爾斯三世的弟弟。查爾斯國王罕見發聲明，稱對事件感到極為擔憂，會全力支持調查，「任何人都不能凌駕法律之上」。首相施凱爾也呼籲掌握資訊者應提供證據。依英國法律，公職人員行為不當罪最高可處無期徒刑。在捲入愛潑斯坦案後，安德魯已失去王子頭銜及爵位，但仍保留第8順位的王室繼承順位，他也是近代史上首位被逮捕的王室成員。