大年初四，春節假期進入尾聲，經濟部為使全國民眾在旅途中也能輕鬆感受台灣地方特色產業的溫度，今(20)日表示，歡迎駕車出遊民眾至國道服務區選購地方特色的「一鄉一特產」（One Town One Product，OTOP）產品，包括台南所長茶葉蛋、日月潭紅茶餅乾也都入列。經濟部中企署表示，地方特色好禮已上架國道休息站的OTOP館，包含台南東山、雲林西螺、南投、台中清水、苗栗西湖，新竹關西與桃園中壢服務區，橫跨國道南北重要交通節點。台南東山服務區的OTOP館，不能錯過人氣美食「所長茶葉蛋」，旅途中一口熱騰騰的暖心滋味，成為南來北往旅客的必吃招牌；雲林西螺服務區則有匯集醬香文化的御鼎新醬油，承襲黑豆釀造工藝與時間熟成，醬色深潤、香氣醇厚，展現台灣釀造達人的細膩工法。南投服務區則有療癒系文創選物「月桂貓頭鷹娃娃」，以森林意象為靈感設計，圓潤外型搭配溫暖布料與細緻刺繡，展現守護與祝福的寓意；貓頭鷹象徵智慧與平安，適合作為旅途紀念或送禮心意，為年節增添一份溫馨陪伴與好兆頭。清水服務區可品味阿聰師的經典好味道，承襲傳統糕餅工藝，結合在地食材研發多款創新甜點，是旅途中補充能量與選購伴手禮的人氣選擇。苗栗西湖服務區可選購客家特色伴手禮如桂花釀等商品，選用在地桂花細火慢熬，保留花瓣清香與自然蜜甜，讓旅途多一份療癒的幸福感；新竹關西服務區有在地特色傳承百年的老鍋米粉，以純米製作、保留米香與古法手作的溫度，是許多人記憶中的家常好味道。除了國道服務區外，若赴日月潭走春遊玩，歡迎至日月潭OTOP館選購伴手禮，這裡匯集全國在地風土選品，從茶香點心到特色文創禮品，享受山城慢活與湖畔文化的細膩風味。其中，熱銷商品紅茶餅乾，特別選用在地紅茶研磨入料，烘焙後散發自然蜜香與淡雅茶韻，將日月潭的湖光山色化作可帶走的旅遊記憶。