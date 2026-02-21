春節連假進入最後2天，尤其初五開工日，民眾都會收拾好家裡，準備回歸到一般正常生活。不少民眾也非常關心，初五剛好遇到週六垃圾車有沒有收？《NOWNEWS》特別整理全台22縣市大年初五開工日收垃圾時間，提供民眾一文方便查找資訊，準備收心開工囉！

2026大年初五2/21北部垃圾車清運狀況

📍台北市：2/21初五恢復收運
📍新北市：2/21初五恢復收運
📍基隆市：2/21初五恢復收運

📍桃園市：2/21初五恢復收運，復興區加班收運，按照週六路線收運一趟
📍新竹市：2/21初五恢復收運
📍新竹縣：2/21初五多數區域恢復收運；橫山鄉、尖石鄉、竹東鎮（上坪里、瑞峰里、陸豐里）暫停收運
📍苗栗縣：2/21初五恢復收運，僅苗栗市暫停收運

▲北部地區垃圾清運幾乎全面恢復，僅新竹縣及苗栗縣部分鄉鎮仍然暫停收運。（圖／高雄市環保局臉書）
2026大年初五2/21中部垃圾車清運狀況

📍台中市：2/21初五恢復收運
📍彰化縣：2/21初五恢復收運
📍南投縣：2/21多數鄉鎮恢復清運，草屯鎮、埔里鎮、水里鄉仍暫停收運

▲中部地區大年初五垃圾車多數都恢復清運，僅南投部分鄉鎮還停止收運。（圖／員林市清潔隊提供）
2026大年初五2/21南部垃圾車清運狀況

📍雲林縣：2/21初五多數鄉鎮恢復收運，口湖鄉、大埤鄉、斗南鎮暫停收運，崙背鄉定點收運
📍嘉義市：2/21初五恢復收運
📍嘉義縣：2/21初五恢復收運
📍台南市：2/21初五恢復收運
📍高雄市：2/21初五恢復收運
📍屏東縣：2/21初五多數鄉鎮恢復收運，九如鄉、鹽埔鄉、枋寮鄉、南州鄉、三地門鄉、霧臺鄉暫停收運

▲南部地區垃圾車大年初五幾乎都恢復清運，僅雲林及屏東部分鄉鎮仍然是暫停收運。（圖／桃園市環保局提供）
2026大年初五2/21東部、外島垃圾車清運狀況

📍宜蘭縣：2/21初五多數鄉鎮恢復收運，南澳鄉、宜蘭市、礁溪鄉、羅東鎮暫停收運
📍花蓮縣：2/21初五多數鄉鎮恢復收運，秀林鄉、卓溪鄉暫停收運
📍台東縣：2/21初五多數鄉鎮恢復收運，鹿野鄉、延平鄉、海端鄉、成功鎮、達仁鄉暫停收運

📍澎湖縣：2/21初五恢復收運
📍連江縣：2/21初五恢復收運
📍金門縣：2/21初五恢復收運

▲宜花東都有部分鄉鎮沒有恢復清運垃圾，外島地區全部在大年初五恢復清運。（圖／台東環保局）
