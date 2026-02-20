NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間2月21日繼續進行，該日有9場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯湖人在早上11：00於主場迎戰同城宿敵洛杉磯快艇的比賽。湖人球星唐西奇（Luka Doncic）確定復出、艾頓（Deandre Ayton）也高機率上場，再加上里夫斯（Austin Reaves）即將解除上場時間限制，因此賽前完全體湖人的勝率以60.4%略勝一籌。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
✳️洛杉磯快艇（27勝28敗，西區第9）vs. 洛杉磯湖人（33勝21敗，西區第5）
比賽地點：湖人主場
開賽時間：2月21日上午11：00
快艇挑戰「本季對戰三連勝」 盼雷納德再當英雄
快艇本季展現極強的防守韌性，場均失分僅112.3分排名聯盟第九，並成功將對手命中率限制在46.6%。目前快艇在西區內鬥中頗有心得，對陣同區對手取得了7勝4敗的過半勝率。
在上次112：104擊敗湖人的比賽中，當家球星雷納德（Kawhi Leonard）攻下24分，這也是他連續第23場得分突破20大關。面對進攻犀利的湖人，快艇預計將持續發揮防守優勢，並依靠雷納德的穩定發揮，目標橫掃本季剩餘對戰，將目前的二連勝紀錄延續下去。
湖人力保西區前段席次！唐西奇領軍拚復仇
湖人將在主場迎来與快艇隊的本季第四度交手。湖人目前戰績33勝21敗，暫居西區第五，且在分區對戰中擁有22勝14敗的穩定表現。球隊本季進攻火力兇猛，場均116分排名西區第七，團隊投籃命中率更高達50%。
陣中靈魂人物唐西奇（Luka Doncic）本季打出MVP級數據，場均32.8分、8.6助攻與7.8籃板。儘管湖人在1月23日的上次交手中以104：112惜敗，但當時球隊在第四節曾掀起強力反撲，展現韌性。能否取得勝利的關鍵在於湖人能否突破快艇聯盟前十的防線，並發揮場均13.4顆三分球的遠程威懾力，一吐前戰怨氣。
✳️近10場比賽分析
防守鐵壁！快艇近十戰場均僅失107分
洛杉磯快艇隊帶著近10場6勝4敗的穩定狀態，再次迎戰湖人。快艇在近期比賽中展現了窒息般的防守強度，近10場場均僅讓對手得到107分，淨勝分優勢明顯。
快艇在籃板保護（41.4個）與禁區火鍋（4.5個）數據上均優於湖人，築起強悍的禁區屏障。進攻端則由雷納德（Kawhi Leonard）扛起大旗，團隊場均貢獻110分。雖然整體命中率 49.6%略遜於湖人，但快艇更具紀律性的半場陣地戰與紮實的防守卡位，將成為湖人最頭痛的難題。
湖人進攻效率爆棚 唐西奇領軍拚連勝
洛杉磯湖人隊在對戰快艇前，近10場比賽打出6勝4敗的佳績。球隊進攻端表現極為亮眼，場均轟下116.1分，團隊命中率高達52.6%，展現出極高的得分效率。
湖人近10場場均送出 27 次助攻，將團隊籃球發揮得淋漓盡致。雖然防守端場均失分來到115.2分，但憑藉著強大的進攻火力與場均8.7次的抄截，湖人總能在關鍵時刻發動反擊。面對防守強硬的同城對手，湖人能否維持5成以上的超高命中率，將是保住西區排名的重要關鍵。
✳️焦點球星
快艇：雷納德近雙十身手護航 柯林斯近十戰成板凳奇兵
快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）近日以攻守一體的表現成為對手的噩夢。本季雷納德場均貢獻27.9分、6.4籃板與3.7助攻，更以2.1次抄截在防守端給予對手極大壓力。此外，快艇近期最令人驚艷的戰力莫過於柯林斯（John Collins），他在近10場比賽中場均攻下16.3分，成為球隊陣容調整後的重要拼圖。
湖人：MVP級數據制霸 詹皇近十戰穩定輸出助陣
湖人當家核心唐西奇（Luka Doncic）持續展現全能身手，本季場均轟下32.8分、7.8籃板及8.6助攻，外帶1.5次抄截，是湖人進攻端無可取代的引擎。除了唐西奇的強勢表現，詹姆斯（LeBron James）在近10場比賽中也展現穩定的得分能力，場均貢獻18.9分，為球隊提供堅實的火力支援。
✳️傷兵名單
湖人：Deandre Ayton／每日觀察（膝蓋）
快艇：Bradley Beal／賽季報銷（髖部）、Darius Garland：缺陣（腳趾）
✳️2月21日NBA例行賽賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
✳️2月21日NBA例行賽賽程表
|時間
|對戰組合
|8:00 AM
|騎士 vs 黃蜂
|8:00 AM
|溜馬 vs 巫師
|8:00 AM
|爵士 vs 灰熊
|8:30 AM
|熱火 vs 老鷹
|8:30 AM
|獨行俠 vs 灰狼
|9:00 AM
|公鹿 vs 鵜鶘
|9:00 AM
|籃網 vs 雷霆
|11:00 AM
|快艇 vs 湖人
|11:00 AM
|金塊 vs 拓荒者
