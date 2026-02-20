我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節期間，大部分政治人物腳步不停歇，四處掃街拜年行程不間斷，備受矚目的年底選戰和後年大選也引起很多話題，文化大學廣告系教授鈕則勳今（20）日就表示，離2028雖仍有一段時間，但藍營內部可能人選的競逐生態似已經起了巧妙的變化，原本極可能定於一尊的台中市長盧秀燕能量雖仍強，但黨內可能挑戰者已漸浮上檯面；除了抗綠能力最強、且現在還有輝達簽約加持的台北市長蔣萬安外，立法院長韓國瑜以院長的戰略高度持續仰望，國民黨主席鄭麗文插旗主席戰略要地，雖未明講，但顯然也有進取之心。鈕則勳今發文提到，綜觀現今態勢，盧秀燕、蔣萬安競合關係或會越來越明顯，韓國瑜、鄭麗文已據戰略高地，只要能控制變數，也有一搏機會。其中，鈕則勳認為，就盧秀燕來說，即便歷經豬瘟事件，但滿意度又穩坐六成，突顯其政績仍然紮實，況且市長做滿任期，較易擺脫之前韓國瑜與侯友宜任期未滿就參選總統而落敗的魔咒，而且在禿子、漢子都選過總統後，照排也要輪到燕子了。只是盧秀燕的抗綠火力較不穩定，針對一些敏感的政治議題、如兩岸，她則不常表態，故議題設定的能力及對關鍵議題論述的深度，應是盧秀燕的當務之急。再來，鈕則勳說，抗綠火力滿滿的蔣萬安，其能量與規格已能呼應藍軍支持者對重返執政的期待，加上他政績明顯，輝達簽約後更如虎添翼；對於藍軍目前較弱勢的兩岸議題，他也在綠營嚴格的審核下連續舉辦雙城論壇，更熟稔了兩岸議題的互動操作，到2028年即便第二任沒有做滿，甚至他也可能認為時機尚未成熟，但以他的政績、人設的強化與支持者的期待，就算參與競逐，仍然有其合理性，特別是盧秀燕在攻擊火力及議題論述仍和支持者期待有落差的話，「盧蔣競合」的競爭面勢必將被放大解讀。鈕則勳接著指出，至於韓國瑜，仍是藍軍政治魅力與議題操作能力最強及政府職位最高者，立法院長的戰略地位也讓他有進可攻、退可守的彈性；只是韓國瑜已經選過一次敗北，要再選一次恐怕要有很強的正當性，才能說服盧秀燕的支持者，況且以上次落敗的原因來看，要看韓國瑜如何深化對各種政策內容的專業度，也是他欲挺進總統路必須補強的。至於鄭麗文，鈕則勳認為，她把握了盧秀燕不選主席的良機，順勢進取了黨主席之戰略高地，掌握黨機器後，鄭麗文便有以小搏大的潛能，更能有機會和盧、蔣、韓博弈，特別是她重啟國共論壇，直切兩岸議題作為自己的主軸定位，雖在綠營掌控社會氛圍下有一定風險，但只要能順勢攻破綠營的「抗中牌」，且在年底選舉中穩住藍軍原本盤面，能量勢必拉高！不過，鄭麗文的風險則是並未有百里候治理經驗，聚焦兩岸議題的雙面刃效應仍存在，還有年底選舉的檢驗，要如何控制變數，都是她得面臨的考驗。