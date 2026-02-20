美國與伊朗情勢緊張，林肯號（USS Abraham Lincoln）、福特號（USS Gerald R. Ford）兩艘航母及超過50架戰機近日往歐洲及中東集結。伊朗也為戰爭做好一系列準備，包括加固核設施、重建飛彈生產設施等。
美媒CNN報導，美國與伊朗談判代表17日在日內瓦進行三個半小時的間接會談，未能達成解決方案。知情人士透露，雖然談判仍在進行，但美軍已經在中東地區增派空中和海上力量，做好在週末發動襲擊的準備。
在戰爭威脅下，伊朗近幾個月來，一直在修復關鍵飛彈設施和嚴重受損的空軍基地，同時進一步隱瞞其核計畫。伊朗任命退伍軍人進入國家安全機構，在波斯灣舉行海上軍事演習，並對國內異議人士展開嚴厲鎮壓。
去年6月，以色列對伊朗發動突襲，摧毀部分核計劃、破壞飛彈生產基地、炸死多名軍事指揮官，隨後伊朗發射飛彈和無人機反擊，川普則下令美軍轟炸伊朗三處核設施。
1月初拍攝的衛星影像顯示，被以色列摧毀的十幾座建築中，有3座已重建，1座已修復，另有3座正在施工中。這些設施有用於發射彈道飛彈的發射井，周邊圍繞土木作業與施工。
另外兩座軍事基地也進行了大規模修復。西北部大不里士（Tabriz）空軍基地，滑行道與跑道已修復；該市另一座飛彈基地也在衝突後進行大量修復工程，被炸毀的入口已重新開放。
西部的哈馬丹（Hamadan）空軍基地，跑道上的炸彈坑已填平，飛機掩體也已修復。伊朗還迅速重建了位於沙赫魯德（Shahrud）最大且最新的固體燃料飛彈生產設施，這種技術能讓遠程飛彈實現快速部署。
此外，據科學與國際安全研究所（ISIS）的最新衛星影像與分析，伊朗正在快速加固幾處核設施，利用混凝土與大量土石掩埋關鍵場址。
納坦茲（Natanz）附近皮卡克斯山（Pickaxe Mountain）地下建築群的隧道入口，入口可見新建的混凝土，增加防護力以抵禦潛在空襲；德黑蘭東南部的帕爾欽（Parchin）軍事建築群中一處被稱為「塔萊根2號」（Taleghan 2）的核設施，也已經完成混凝土石棺，正在用土石遮蓋。在伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）附近、與生產鈾濃縮離心機零件相關的第7梯爾（7th of Tir）工業建築群，受損結構已重建。
去年的對以衝突暴露了伊朗指揮體系在壓力下的弱點，當局隨後加強由哈米尼親信阿里·拉里賈尼（Ali Larijani）領導的最高國家安全委員會，並成立了新機構「國防委員會」以便在戰時治理。
去年6月以色列對伊朗的打擊之前，以色列摩薩德間諜機構進行了精密的滲透，這一戰術加劇了伊朗政權本已偏執的狀態。由於擔心戰爭可能引發政權更迭，伊朗加強了對異議人士的鎮壓。
當伊朗談判代表在日內瓦與美國交涉時，伊朗在波斯灣發動海軍演習，向華盛頓的區域盟友展示其破壞能力。封鎖荷姆茲海峽數個小時，並在阿曼灣與北印度洋與俄羅斯舉行了聯合演習，模擬「奪回被劫持船隻」。
約翰霍普金斯大學教授納斯爾（Vali Nasr）表示：「伊朗的策略是試圖讓美國相信，戰爭代價高昂。這不像去年6月，也不會像委內瑞拉；美國必須面臨特定代價，且在攻擊伊朗前必須先計算這些代價。」
