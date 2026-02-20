行政院主計總處13日上修2026年經濟成長率（GDP成長率）達7.71%，較去年11月預測的3.54%，大幅調升4.17個百分點，主因是台美對等關稅確立為15%，以及預估AI熱潮延續。無獨有偶，台美貿易協定後，所多外國銀行及預測機構紛紛調升對台灣今年經濟預測，從原本預測的2%至4%，上修至3.9%至8%。
主計總處日前指出，台美1月確立關稅為不疊加15%，且對美出口半導體及衍生品享投資免稅配額及配額外最優惠稅率，台灣以AI為主的相關輸美產品關稅不確定性消除，加上主要雲端服務業者大幅擴增資本支出，將使出口持續暢旺，拉動全年經濟表現。
主計總處預測115年經濟成長7.71%，國內生產毛額（GDP）規模突破1兆美元，每人GDP為4萬4181美元，CPI上漲1.68%。
台美13日又進一步簽署ART，不僅台灣開放市場比預期來得低，美國也同步讓利，讓大量台灣產品輸往美國可以享有租稅優惠，比外界評估來得樂觀。
據《彭博社》統計，七家外資投資銀行紛紛上調台灣對台灣年度 GDP 成長率的預測，如美國銀行（Bank of America）：將經濟成長率預測從 4.5% 大幅調升至 8%；法國興業銀行（Societe Generale）：將今年的成長預測從 3% 調升至 6.3%；連先前預估較低的巴克萊（Barclays）也從2%上修至近3.9%。
財經專家游庭皓在「游庭皓的財經皓角」點出背後兩大推力，一是AI基礎建設需求遠超預期，二是台美正式完成關稅調降協議，讓對美出口壓力明顯緩解。去年第四季GDP年增率達12.65%，全年經濟規模可望首度突破1兆美元，他直言，「台灣已連續三季大幅上修經濟預期，已經看不到天花板」。
