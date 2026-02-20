我是廣告 請繼續往下閱讀

▲俄羅斯貝加爾湖1月底發生觀光車翻覆事故，1名中國遊客死亡、4人受傷。（圖／翻攝自微博）

俄羅斯貝加爾湖今（20日）發生嚴重意外事故，一輛載有8名中國遊客及一名俄羅斯司機的觀光車，行駛在冰面上時因冰層破裂翻覆墜湖，7名中國遊客及1名俄羅斯司機溺亡。僅1名中國遊客獲救。綜合新華社、揚子晚報等中媒報導，莫斯科時間20日，一輛載有8名中國遊客的車輛，在俄羅斯貝加爾湖奧爾洪島附近因冰面破裂沉湖，其中1名中國遊客逃生，其餘7名中國遊客溺亡。近期貝加爾湖冰面因升溫出現裂縫，通往奧爾洪島的冰上通道尚未開放，當地政府已嚴禁車輛上冰行駛，但涉事車輛仍違規駛入。目擊者稱，司機發現冰面裂縫後未停車繞行，反而試圖加速通過，直接導致事故發生。此外，這個旅行團涉嫌未正式註冊，有消息稱司機「非法組織貝加爾湖冰上遊覽」，受旅遊組織者雇傭，以遠低於市場價接單中國遊客。事故發生後，警方、俄羅斯緊急情況部貝加爾搜救分隊趕赴現場，但車輛已迅速沉入水中。伊爾庫茨克州州長發聲提醒民眾，冰上出行極度危險，嚴禁擅自上冰。俄羅斯偵查委員會已立案刑事調查，以提供不符合安全要求的旅遊服務致多人死亡等罪名，查明事故具體原因。這也是2026年貝加爾湖冰面第二起涉中國遊客的死亡，1月28日曾有一起UAZ翻車事故，導致1名中國老年女遊客死亡、4人受傷，司機事後被爆是無照駕駛。