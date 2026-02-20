大樂透第115000021期今（20）晚開獎，除了頭獎2億元之外，同步進行中的大樂透春節加碼活動也持續送出獎金，一直到3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎2.08億元由桃園市觀音區的「日王旺彩券行｣開出，幸運兒一注獨得。大樂透春節加碼部分，送出26組春節大紅包、50組春節小紅包。《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。
大樂透初四頭獎2.08億獨得！桃園幸運兒帶走獎金
大年初五今（20）日晚間大樂透頭獎上看2.08億，晚間透過直播開獎，第115000021期大樂透開獎號碼為「13、15、18、24、33、49」，特別號則是「10」。本期頭獎一注獨得，幸運開出本期2.08億元頭獎的是桃園市觀音區草新里大觀路二段165號「日王旺彩券行｣。
大樂透春節加碼結果出爐！春節大紅包送26組、春節小紅包送50組
2月20日大樂透春節加碼獎項開出情形，春節大紅包共開出26組，其中21組為1注獨得100萬元獎金，4組為2注均分，每注各得50萬元獎金，另有1組由3注均分，每注獎金各333,333元。而春節小紅包獎項共開出50組，其中32組為1注獨得10萬元獎金，13組由2注均分，每注獎金5萬元，4組由3注均分，每注獎金33,333元，另外還有一組由6注均分，每注分得獎金16,666元。
加碼活動截至大年初四(2月20日)，大樂透春節加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，累計送出組數分別為250組和374組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為230組和426組。
今彩539千萬頭獎開出！獎落新北林口彩券行
正在實施頭獎加碼的今彩539今晚開出的5個獎號為04、11、22、23和27，本期開出一注頭獎，單注獎金1千萬元，由新北市林口區林口路32號的「林口幸運來彩券行｣開出。
🟡2月20日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000021期）
大樂透獎號：13、15、18、24、33、49，特別號10。
49樂合彩：13、15、18、24、33、49。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：01、03、12、18、21、25、27、34、35。
春節小紅包：08。
今彩539：04、11、22、23、27。
39樂合彩：04、11、22、23、27。
3星彩：1、3、5。
4星彩：8、1、5、2。
※大樂透春節加碼大紅包、小紅包中獎彩券行：點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主
我是廣告 請繼續往下閱讀
大年初五今（20）日晚間大樂透頭獎上看2.08億，晚間透過直播開獎，第115000021期大樂透開獎號碼為「13、15、18、24、33、49」，特別號則是「10」。本期頭獎一注獨得，幸運開出本期2.08億元頭獎的是桃園市觀音區草新里大觀路二段165號「日王旺彩券行｣。
2月20日大樂透春節加碼獎項開出情形，春節大紅包共開出26組，其中21組為1注獨得100萬元獎金，4組為2注均分，每注各得50萬元獎金，另有1組由3注均分，每注獎金各333,333元。而春節小紅包獎項共開出50組，其中32組為1注獨得10萬元獎金，13組由2注均分，每注獎金5萬元，4組由3注均分，每注獎金33,333元，另外還有一組由6注均分，每注分得獎金16,666元。
加碼活動截至大年初四(2月20日)，大樂透春節加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包獎項，累計送出組數分別為250組和374組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為230組和426組。
今彩539千萬頭獎開出！獎落新北林口彩券行
正在實施頭獎加碼的今彩539今晚開出的5個獎號為04、11、22、23和27，本期開出一注頭獎，單注獎金1千萬元，由新北市林口區林口路32號的「林口幸運來彩券行｣開出。
大樂透獎號：13、15、18、24、33、49，特別號10。
49樂合彩：13、15、18、24、33、49。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：01、03、12、18、21、25、27、34、35。
春節小紅包：08。
今彩539：04、11、22、23、27。
39樂合彩：04、11、22、23、27。
3星彩：1、3、5。
4星彩：8、1、5、2。
※大樂透春節加碼大紅包、小紅包中獎彩券行：點此查看
※派彩結果以台彩官網資料為主
更多「2026過年」相關新聞。