我是廣告 請繼續往下閱讀

美國一系列經濟數據顯示經濟增長疲軟、通膨頑強，總統川普本人也喊話伊朗必須達成協議，「否則壞事就會發生」，20日美股三大股指開盤下跌，道瓊工業指數下跌166點，跌幅0.3%、標普500指數下跌0.3%、那斯達克指數下跌0.4%。美國最高法院在美東時間上午10時許，裁定川普徵收的對等關稅違法，美股由黑翻紅，美東時間11時15分，道瓊工業指數上漲115.87點，漲幅0.23%，暫報49,511.03點、標普500指數上漲39.7點，漲幅0.58%，暫報6,901.59點、那斯達克指數上漲228.51點，漲幅1.01%，暫報22,911.24點、費城半導體指數上漲128.86點，漲幅1.58%，暫報8,302.16點。美國財經媒體CNBC報導，美國第4季國內生產毛額（GDP）僅增長1.4%，遠低於道瓊調查經濟學家所預期的2.5%。相較之下，第3季增幅4.4%大幅超出預期。美國商務部的數據顯示，第4季前半段發生的創紀錄政府停擺，令經濟增長率減少了約1個百分點。聯準會（Fed）關注的通膨指標，個人消費支出物價指數（PCE）顯示，12月通膨保持平穩。剔除波動較大的食品與能源價格後，核心PCE為3%，符合預期但仍遠高於聯準會2%的目標。聯準會決策者目前意見分歧，部分官員擔心勞動力市場的支撐問題，另一部分則更憂慮通膨。1月會議紀錄顯示，部分官員在投票支持進一步降息前，需要看到更多通膨降溫的證據。此外，華爾街許多人預計，最高法院周五將對川普根據《國際緊急經濟權力法》徵收關稅的合法性作出判決。交易員普遍認為，若關稅被推翻，股市將出現積極反應，儘管預期白宮未來會採取其他手段重新實施。最高法院並未事先透露將對哪些案件進行裁決，下週二與週三也排定了裁決日。Granite Bay財富管理公司首席投資官史丹利（Paul Stanley）表示，最高法院的裁決，連同下週輝達（Nvidia）的財報，都可能在短期內影響市場走勢。此外，美伊局勢更趨緊張，川普表示將在未來10天內決定是否對伊朗發動軍事打擊。由於擔憂遭受襲擊，油價隨之上漲。