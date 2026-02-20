我是廣告 請繼續往下閱讀

▲20日有一名17歲少年闖越高雄的輕軌路口遭擦撞，列車急停，所幸無人傷亡，全線停駛40分鐘後恢復營運。（圖／翻攝畫面）

高雄市警方在20日晚間接獲通報，一名17歲柯姓少年在鹽埕區莒光街行經行人穿越道時，疑似未注意輕軌列車動態，與列車發生碰撞。所幸少年送醫檢查後並無大礙。警方表示，全案將依涉嫌過失妨害舟車行駛安全罪，並依《少年事件處理法》移送法辦。這起事故發生於20日晚間20時34分，高雄輕軌列車在C12至C13站間順行方向，行經大勇路口時與一名行人發生輕微擦撞，列車隨即緊急停車。經確認，行人未受傷，車廂內旅客也未受到影響。為避免旅客久候不適，行控中心於20時55分通知司機員進行清車作業，並同步啟動局部運轉及接駁車機制。晚間21時06分待警方蒐證完畢後，事故列車移動，全線恢復正常營運，列車共停駛約40分鐘。警方進一步調查發現，事故並非列車故障，竟然是人為因素所造成。一名來自新北市的17歲柯姓少年，當時與家人南下高雄逛街，疑似未依號誌指示，在警示燈亮起時仍徒步穿越行人穿越道。儘管司機員緊急煞車，仍因距離過近發生碰撞。目擊者表示，少年傷勢不重，仍可自行行走並配合製作筆錄，之後由救護車送醫檢查。警方指出，柯姓少年行為已涉嫌刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。全案將依違反過失妨害舟車行駛安全罪，並依《少年事件處理法》移送偵辦。