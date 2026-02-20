據路透社報導，美國最高法院裁定，總統川普（Donald Trump）對各國實施的對等關稅措施違法。
美國最高法院在美東時間20日上午10時許，對川普對等關稅合法性做出裁決，裁定川普依據旨在應對國家緊急情況的聯邦法律實施的關稅政策無效。
川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對從個別國家進口的商品徵收對等關稅，以解決他所稱的與美國貿易逆差有關的國家緊急情況。他也援引同一法律對中國、加拿大和墨西哥徵收關稅，指經常被濫用的止痛藥芬太尼和非法藥物走私到美國，構成國家緊急狀態
辦論過程中，保守派和自由派大法官對關稅合法性表示懷疑。
川普政府自12月14日以來，一直沒有提供關稅徵收數據。但據賓州大學華頓商學院預算模型經濟學家週五估計，川普依據IEEPA徵收的關稅金額，超過1750 億美元。若最高法院裁定基於《國際緊急經濟權力法》徵收的關稅無效，那麼這筆款項很可能需要退還。
此前，川普曾表示若最高法院在關稅問題上做出不利於他的裁決，他將考慮其他方案；美國財政部長貝森特和其他政府官員也表示，美國將援引其他法律理由，盡可能保留川普的關稅政策。
