金州勇士隊目前正處於本賽季最艱難的時刻。在二當家巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷、當家球星柯瑞（Stephen Curry）因膝傷需缺陣至少5場、且球隊戰績僅29勝27負排名西區第八的情況下，外界普遍看衰勇士隊的奪冠前景。然而，柯瑞近日接受ESPN專訪時卻展現了無與倫比的自信，向全西區發出了一道充滿威脅的警告宣言。
似曾相識的宣言：只要進季後賽我們很難纏
柯瑞在受訪時針對目前的困境表示：「這是一個非常獨特的球季，但只要我們能設法擠進季後賽，我認為對於西區頂端的任何球隊來說，我們都會是一個非常難纏的對手（Tough out）。」
這番話讓無數灣區球迷熱血沸騰。回顧2021年賽季，當時勇士隊同樣深陷傷兵困擾，最終在附加賽飲恨，柯瑞賽後曾留下一句名言：「下個賽季，沒人會想碰到我們（You don't want to see us next year）。」結果他在隔年兌現承諾，帶領勇士奪下2022年總冠軍。如今，這句語氣極其相似的宣言，無疑是在向強權林立的西區宣戰。
波爾辛吉斯首秀成強心針 柯瑞：他是關鍵因子
柯瑞之所以底氣十足，很大程度來自於新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的加盟。波爾辛吉斯在週四對陣塞爾提克的比賽中迎來首秀，替補出賽17分鐘繳出12分、5投4中的高效表現。
「波爾辛吉斯在這裡非常關鍵，我希望他能保持健康並穩定出賽，因為我們深知他的能力。」柯瑞分析道，這位身高2.21公尺長人的護框能力與外線射程，為勇士隊注入了整季欠缺的戰術維度。若能配合防守核心格林（Draymond Green）與即將歸隊的自己，勇士的競爭力將不容小覷。
西區版圖大亂鬥 經驗將是勇士最強武器
儘管奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺本季表現出色，但這兩支球隊相對年輕且缺乏季後賽經驗；丹佛金塊與洛杉磯湖人則同樣面臨傷病與深度不足的問題。柯瑞認為，季後賽更看重對戰組合而非種子排名，擁有 4 座冠軍經驗的勇士核心，在系列賽中仍擁有巨大的心理優勢。
最後26場的生存戰
柯瑞將在10天後重新評估膝蓋傷勢，目前的MRI顯示並無結構性損傷。勇士隊在例行賽僅剩26場，目標是守住前八名位置並在柯瑞復出後發動衝刺。
雖然失去了巴特勒，但柯瑞的這番宣言再次提醒了全聯盟：只要這名史上最強射手還在場上，任何低估勇士隊的人都可能付出慘痛代價。
消息來源：ESPN
