▲米西本季場均貢獻5.6分5.6籃板與1.4阻攻。雖然數據較新秀賽季略有下滑，但他強大的身體素質與防守積極度，被認為是解決湖人禁區軟弱問題的良藥。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊的中鋒位置長久以來一直是各界關注的焦點，而本賽季的表現顯然未能平息外界的質疑。儘管去年休賽季簽下了前狀元艾頓（Deandre Ayton），希望能與唐西奇（Luka Doncic）組成強大的禁區雙塔，但艾頓不穩定的表現讓管理層決定在今夏採取行動。根據ESPN與多家美媒報導，湖人已將補強目標鎖定在紐奧良鵜鶘隊的年輕中鋒米西（Yves Missi），預計投入至少1500 萬美元（約合新台幣4.7億元）的薪資成本進行內線升級。現年27歲的艾頓本季在洛杉磯的表現持續受到審視。雖然替補中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）近期偶有佳作，但ESPN分析師佩爾頓（Kevin Pelton）指出，中鋒位置仍是湖人今夏補強的首要任務。無論艾頓是否執行其 810 萬美元的球員選項，湖人管理層都傾向引進更具備禁區防守威懾力的球員。根據HoopsHype記者斯考托（Michael Scotto）報導，湖人一直密切關注鵜鶘隊的21歲中鋒米西。米西本季場均貢獻5.6分5.6籃板與1.4阻攻。雖然數據較新秀賽季略有下滑，但他強大的身體素質與防守積極度，被認為是解決湖人禁區軟弱問題的良藥。米西最令湖人垂涎的是他的前場籃板能力，他場均能抓下2.9個進攻籃板，位居聯盟第16名。這種能創造二次進攻機會的特質，將能大幅減輕唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）的進攻壓力。從財務角度來看，米西目前正處於4年1560萬美元的新人合約中，本季薪資僅330萬美元，2026-27賽季則為350萬美元。這種低成本、高回報的合約結構非常符合湖人的長期佈局。ESPN專家馬克斯（Bobby Marks）指出，即便保留里夫斯 2090 萬美元的薪資額度，湖人今夏仍預計擁有5100萬美元的薪資空間。引進米西這類「俗擱大碗」的年輕長人，能讓湖人保留足夠的銀彈，去執行《The Athletic》報導中所提到的「全力追求公鹿球星字母哥（Giannis Antetokounmpo）」計畫。湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）在交易截止日後，手中持有的選秀權價值將在選秀夜達到頂峰，屆時將擁有2026、2031與 2033年三枚可交易的首輪籤。這意味著湖人有足夠的籌碼與鵜鶘展開談判，甚至是以「首輪籤換球員」的方式直接買斷米西的未來。若湖人能順利引進米西，不僅能補強艾頓防守端的漏洞，更能在保有追逐頂級巨星可能性的同時，為唐西奇建立一套更具活力的防守體系。