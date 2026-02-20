我是廣告 請繼續往下閱讀

▲20日嘉義水上兩車路口相撞翻田，造成3人受傷，一名婦人一度無心跳，送醫恢復生命跡象觀察中。（圖／翻攝畫面）

嘉義縣水上鄉嚴重車禍！事發於20日下午，一輛小貨車與自小客車在無號誌路口發生碰撞，兩車隨即翻覆並衝入泥濘水田，造成3人受傷。其中一名60多歲女性一度到院前無呼吸心跳，所幸送醫搶救後恢復生命跡象，目前仍在加護病房觀察。嘉義縣消防局表示，下午2時許接獲通報指龍德村附近發生車禍，消防人車趕抵現場時，發現兩車已翻落田中。現場共有3名傷者，其中女性乘客一度受困在小貨車下方，被救出時已無呼吸心跳，情況危急。警消緊急將傷者送醫救治。重傷婦人送往嘉義榮民醫院搶救後恢復生命跡象；另兩名男性傷者分別送往長庚醫院治療，皆為外傷，暫無生命危險。警方初步調查，小貨車由60多歲陳姓男子駕駛，載著妻子行經設有停字標線的路口時，疑未禮讓主幹道車輛；另一輛由20多歲張姓男子駕駛的自小客車行經該路口時也未減速，雙方碰撞後翻入田中。兩名駕駛酒測值皆為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。