春節連假快結束了，路上開始出現車潮，若遇到塞車，車上的孩子開始無限循環問「到了嗎？到了嗎？」為了維持家庭和諧，過年不要罵孩子！爸媽先把好聽的Podcast追起來，就能隨時Play。《NOWNEWS今日新聞》整理Apple Podcast平台上有不少熱門親子頻道推薦，讓孩子從台北聽到高雄，不會喊無聊。
豬探長推理故事集
是台灣如果兒童劇團製作的兒童 Podcast，目前是 Apple Podcasts 台灣兒童與家庭類別長期 Top 1，適合 5 歲以上喜歡解謎的孩子聽。
從前從前
童話阿姨溫柔的說故事聲音，讓孩子每週都在鎖定更新，也讓家長都能個放鬆的偷閒時光，除了有各種童書繪本、寓言童話，還有童話阿姨自創的爆笑故事。從說故事、角色扮演到學動物叫聲，童話阿姨全部包辦，且每則故事都讓孩子學會一句英文會話。
我們家的睡前故事
是由專業配音員許伯琴與女兒小妹共同主持，2020 年上線至今，已成為 Apple Podcasts 台灣熱門頻道。節目以親子共讀為核心，內容涵蓋繪本改編、經典童話與原創故事，如〈什麼都行妖怪商店〉、〈貓咪超能力〉、〈神探邁克狐〉、〈番薯島〉等。用生動多角配音講述，小妹分享讀後感與提問，互動溫馨有趣，強調情緒管理、家庭溫暖與想像力培養，適合 3 歲以上幼兒到小學生。
一起說故事
榮獲第60屆廣播金鐘獎Podcast兒童節目獎，說故事，是孩子學習表達與邏輯最棒的起點。透過觀眾投稿，節目團隊改編，由專業編劇與混音團隊製作的廣播劇。
水獺媽媽巧巧話 聽巧慧說故事學台語！
是由蘇巧慧（水獺媽媽）主持的兒童 Podcast，適合 2–9 歲親子，每週四更新。節目中蘇巧慧用溫柔聲音講繪本故事，如〈那天來的鯨魚在唱歌〉（友情）、〈彩色村的意外訪客〉（交朋友）、〈大鯨魚瑪莉蓮〉（自信）、〈森林森林雞蛋糕〉（團隊合作），每集附台語小教室（如船、紅豆），國台語流暢切換，教母語自然
GK爸爸原創故事繪本
頻道內的故事希望啟發孩子創造、想像力，同時結合108課綱核心素養，以多位原創IP角色串聯故事宇宙，橫跨經典童話、日常養成、科普知識、自我認同，趣味十足。
媽爹講故事
希望替孩子打造多樣化的精品故事與有聲內容，結合快樂，多元，成長三大核心理念，提供上千個原創與改編IP內容，包含繪本、童話、科普、歷史、寓言等，是熱門Podcast頻道之一。
資料來源：Apple Podcast
