▲方大同（如圖）今忌日，粉絲仍不忘他的美好，紛紛哀悼：「謝謝來過，謝謝留下那麼多。」（圖／資料照）

方大同過世1年！歌迷心碎悼：還再聽〈特別的人〉

▲方大同（如圖）以R&B音樂風格爲鮮明特色，備受音樂界推崇。（圖／資料照）

方大同介紹！美、港混血、R&B天才有目共睹

▲方大同生平檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

歌手方大同去（2025）年2月21日不敵病魔過世，享年41歲，其生前所屬公司「賦音樂」表示：「方大同平靜而安詳地離開了這個世界，前往生命旅程的另一方面的領域，繼續他的使命與夢想。」現今方大同已離世1年，許多粉絲仍不忘他的美好，紛紛於社群哀悼：「謝謝來過，謝謝留下那麼多」、「我們還再聽〈特別的人〉！」讓人憶及方大同生前遺言，喊話目標以雅緻得體的態度走完生命，如今可見祂真的如願了。方大同過世1週年的這一天，香港雜誌「Wave. 流行文化誌」透過官方社群IG哀悼，「一年過去春風吹，『Soulboy』仍然在每個人心裡。生命有限，靈魂不滅。謝謝來過，謝謝留下那麼多。Thank you for the music and the beautiful soul」，引來不少粉絲看哭，紛紛喊道想念心目中的方大同。中國歌迷也不忘方大同，接連曬出其生前照片、音樂作品等致意：「晚安，大同」、「死亡不是終點，遺忘才是，或許我們從來沒有忘記過祢，大同晚安」、「祢的音樂在春風裡，我們還再聽」、「一年了好快啊」、「祂的歌特別好聽，還在聽」、「好遺憾啊」、「大同永遠活在我們的青春裡。」方大同1983年7月14日出生於美國夏威夷，母親是香港人、華裔美籍的父親則是職業鼓手，音樂自幼便融入他的生活，由於父母工作的關係，方大同童年輾轉於夏威夷、上海、廣州等地成長，這段多元文化的經歷深深影響其音樂風格。方大同15歲開始自學吉他，18歲自學鋼琴，並深受Stevie Wonder、Marvin Gaye等靈魂樂大師啟示，奠定他獨特的R&B創作風格。2005年，方大同憑藉首張個人專輯《Soulboy》正式出道，清新自然的音樂風格與渾厚溫暖的嗓音，讓他迅速在樂壇嶄露頭角。隨後，他推出《愛愛愛》、《橙月》、《可啦思刻》等專輯，2016年，方大同成立個人音樂廠牌「賦音樂 FU MUSIC」，致力於推動華語音樂多元發展，2017年憑藉專輯《JTW 西遊記》榮獲第28屆金曲獎「最佳國語男歌手。」