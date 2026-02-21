過年連假即將進入尾聲，馬上就要迎接開工日了！在收心準備重返職場之際，除了整理實體的辦公桌面，數位工作環境的大掃除也千萬別漏掉。想要釋出儲存空間、為 Gmail 騰出空間，建議優先清除大型檔案。為了迎接新一年的工作挑戰，不妨趁著開工前的最後空檔，跟著以下的實用秘訣來為 Google 帳戶進行精準大掃除，把默默吃掉容量的特定類型檔案通通揪出來。
第一招：3指令秒殺 Gmail 肥大郵件
想專心整理 Gmail 盡可能釋出空間，直接在 Gmail 搜尋列輸入特定指令，就能精準揪出吃容量的怪獸：
找大型附件：輸入 「has:attachment larger:10M」，就能找出附件大於 10 MB 的電子郵件。
找肥大 PDF：輸入 「filename:.pdf larger:5M」，可精準鎖定大於 5 MB 的 PDF 附件。
找陳年舊檔：輸入 「older_than:2y has:attachment」，能立刻翻出超過兩年以上的舊附件郵件。
仔細檢查收件匣，確認這些大型附件不再需要後將其刪除，最後也別忘了定期清空「垃圾桶」與「垃圾郵件」資料夾，讓容量徹底釋放。
第二招：雲端硬碟手動抓漏，剔除「重複分身」
在 Google 雲端硬碟中，只要點擊左側選單的「儲存空間」，系統就會由大至小自動排列檔案，讓你一眼看出誰最佔空間。雖然 Google 沒有內建自動尋找重複檔案的工具，但可以透過小技巧手動抓漏。只要點擊右上方的「清單版面配置圖示」，接著點擊「名稱」讓檔案依字母順序排列，就能輕鬆找出名稱相同、尤其是檔名結尾標示為「(1)」或「副本」的重複檔案並將其移除。
第三招：揪出看不見的「隱藏資料」與舊備份
有些儲存空間是在不知不覺中被吃掉，這通常包含了連結至雲端硬碟的應用程式隱藏資料，以及裝置的備份。刪除舊備份：前往儲存空間並捲動至「備份」區塊，即可尋找並刪除不需要的裝置備份。刪除隱藏應用程式資料：進入 Google 雲端硬碟的「設定」，點擊「管理應用程式」，就能清除這些默默佔用空間的隱藏數據。
資料來源：Google
