春節連假即將進入尾聲，今（21）日為倒數第二天，上班族們也該準備收心回到工作崗位，然而這次連假之後，下次什麼時候放連假呢？答案就是228和平紀念日，只相差一週又有連假可以放！《NOWNEWS》特別整理2026行事曆剩餘8大連假、放假日期和天數以及請假攻略，提供民眾一文看懂，好規劃未來行程！
春節連假快結束了！翻開行事曆愣住：下週又228連假
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「本來想要安排過完年之後的行事曆，結果今年過年因為比較晚的關係，下禮拜又繼續228連假欸？2月真的太幸福了！」
貼文曝光後，不少上班族紛紛回應「2月真的是最幸福的月份，放好放滿」、「今年還有8大連假，想到就興奮了」、「春節連假在家爽過，228連假搭配特休要出國玩，2月根本天堂」、「我已經請好假了，228連假要出國玩！今年的2月真的是太爽了」、「2月真的對上班族來說太幸福，下週又有228連假可以放啦！」
過年春節連假要結束了！2026年「剩餘8大連假」一次看
而過年春節年假9天放完之後，2026年還有8個連假可以放，其中下個連假就是下週末的228連假，有三天連假，民眾可以提前規劃好行程，以下是2026年剩下8大連假日期、放假天數一覽：
📍228和平紀念日：2/27（五）至3/1（日）共3天
📍兒童節及清明節：4/3（五）至4/6（一）共4天
📍勞動節：5/1（五）至5/3（日）共3天
📍端午節：6/19（五）至6/21（日）共3天
📍中秋節及教師節：9/25（五）至9/28（一）共4天
📍國慶日：10/9（五）至10/11（日）共3天
📍光復節：10/24（六）至10/26（一）共3天
📍行憲紀念日：12/25（五）至12/27（日）共3天
過年春節連假可延長放到3月1日！2026最新請假攻略
如果春節9天連假還覺得放不夠的人，可以透過特休的利用，繼續延長假期，只要請假2月23日至26日4天，就可以繼續接續228連假，一路放假到3月1日，從2月14日開始的話，總計有16天的長假，想繼續休息的上班族可以考慮！以下是2026最新請假攻略：
📍農曆春節+228紀念日請4休16：請2月23日至26日，16天連假
📍清明+兒童節請4休10：請4月7日至10日，10天連假
📍勞動節請4休9：請4月27至30日，9天連假
📍端午節請4休9：請8月15日至18日，9天連假
📍中秋節+教師節請4休10：請9月21日至24日，10天連假
📍國慶日請4休9：請10月5日至8日，9天連假
📍光復節請4休9：請10月27日至30日，9天連假
📍行憲紀念日請4休10：請12月28日至31日，10天連假
資料來源：行政院人事總處
