春節連假快結束了！翻開行事曆愣住：下週又228連假

下禮拜又繼續228連假欸？2月真的太幸福了！」

▲網友翻開行事曆發現，下週末又有228連假可以放，今年放假天數眾多引爆討論。（圖/記者張嘉哲攝）

過年春節連假要結束了！2026年「剩餘8大連假」一次看

▲2026年剩下8大連假一次看，最快來臨的就是下週末的228連假，一共有3天可以放。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

過年春節連假可延長放到3月1日！2026最新請假攻略

只要請假2月23日至26日4天，就可以繼續接續228連假，一路放假到3月1日，從2月14日開始的話，總計有16天的長假