美國最高法院當地時間20日裁決川普（Donald Trump）的全球對等關稅無效，儘管白宮立刻反擊，放話還有其它手段可開徵關稅，但裁決仍帶動美股週五收漲。根據《CNBC》報導，對於像亞馬遜之類的企業而言，有許多商品都是從中國進口的，關稅無疑會導致成本上升、商品價格上漲、人們減少購買量，如今這項裁決有望減輕企業壓力，也有助於緩解人們對頑固通膨的擔憂。不過，儘管最高法院做出裁決，但有些問題仍懸而未決，比如之前已收受的關稅是否需要退還、如何退還，最高法院並未提及這點。川普也砲轟對裁決深感失望，斥責不支持關稅政策的大法官們可恥，並隨即宣布在現有關稅基礎上，加徵10%全球關稅。20日收盤，美股道瓊工業指數上漲230.81點或0.47%，收49625.97點；標普500指數漲47.62點或0.69%，收6909.51點；那斯達克指數漲203.34點或0.90%，收22886.07點；費城半導體指數則升87.11點或1.07%，收在8260.42點。