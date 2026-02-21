我是廣告 請繼續往下閱讀

裁決加劇了不確定性

一團亂的局面，丟給下級法院？

美國最高法院20日裁決川普（Donald Trump）對等關稅政策無效，雖在外界預期之中，但也引發更多爭議，尤其最高法院並未說明後續退稅事宜，而白宮已放話還有許多手段可開徵關稅。分析直言，儘管不少美國的貿易夥伴，都對最高法院這項裁決表示歡迎，但企業仍需在「渾水」中摸索前行，暫時還看不到具體效益。根據《巴倫周刊》（Barron's）報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，即使最高法院推翻對等關稅，華府仍可透過替代法例來徵稅，比如第232條和第301條，這些條款已通過大量法律挑戰，被證明可行。貝森特宣稱，透過使用第122條授權，加上強化版的第232條和第301條，2026年的關稅收入基本可維持不變，還說法院並未裁定總統無權對其他國家徵收關稅，只是對總統行使《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）權力的定義，進行較大幅度的縮減。包含英國商會（BCC）在內的組織表示，最高法院裁決對澄清企業困境幾乎沒有幫助，川普仍有其他選擇來維持徵稅。分析坦言，企業不應指望能簡單處理後續，拿回已繳稅款在程序上可能非常複雜，最高法院的裁決並沒有提到這個問題要如何解決，國際貿易法院（Court of International Trade）和相關部門能否給出明確指導，對於最大限度減少不必要成本、防止訴訟風險而言，非常重要。《CNN》指出，大法官們並未交代如何處理川普政府已徵收的稅款，而退稅問題一直是此案的焦點，聯邦政府已收取至少1340億美元的進口關稅，如今這些關稅的合法性正受到質疑。反對推翻對等關稅的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在異議書中提到，最高法院暫時沒有對退款發表任何意見，警告過程很可能「一團糟」。報導提到，這起堪稱美國經濟領域近年最重大的案件，最棘手的問題可能需由下級法院來解決。原文連結：