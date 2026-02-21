我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院當地時間20日裁定，川普的全球性對等關稅無效，對於其他國家而言，現在最關心的莫過於能否拿回已繳關稅，以及之前透過談判達成的貿易協議是否仍算數。對此，川普表示，多數協議依然有效，而有些協議雖然會失效，但將被其他關稅取代。綜合美媒報導，川普抨擊最高法院的判決令人失望，批評贊同推翻對等關稅的大法官們很可恥，他將簽署行政命令，在現有基礎上，額外加徵10%的全球關稅，預計3天後開徵。對於在場傳媒問到，與其他國家達成的貿易協議是否仍有效時，川普簡短回應稱，許多仍有效，有些會失效但將被其他關稅取代，未提供進一步說明。目前，美國已和歐盟、日本、韓國及台灣等貿易夥伴達成貿易協定，其中台美歷經10個月談判，於2月12日簽署協議，確立美國對台灣的對等關稅15%不疊加及232關稅最優惠，而台灣輸美工業產品有逾7成屬於232條款產品項目。報導指出，川普當天在記者會上為其關稅政策辯護時，再度提及台灣偷走美國晶片產業，許多企業因為不想支付關稅，紛紛在亞利桑那州、德州等地設廠。