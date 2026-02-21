我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院否決的是「以IEEPA緊急權力，對全球全面性徵收對等關稅」，而不是否定總統所有關稅工具

法律上，既然部分關稅被判違法，受影響的企業與國家可以主張返還稅款，但政治現實從來不只是法律問題

這場攻防遠未結束，甚至才正要進入技術操作的階段。

全球對等關稅從一開始就不只是為了收稅，而是談判工具。

真正談的從來不是稅率，而是各國對美國市場與安全體系的依賴程度。

這場判決真正揭露的，不只是川普權力的邊界，而是國際政治的現實，法律可以畫線，但權力博弈不會因此停止。形式可能改變，工具可能更換，但壓力結構依舊存在。

在不確定的環境中，團結與謹慎，永遠比情緒和標籤更重要，台灣的對美政策更應穩健、務實、低調

美國最高法院當地時間20日裁定川普（Donald Trump）援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），從個別國家進口的商品徵收對等關稅的政策無效，再次為美國乃至全球經濟投下震撼彈，不少分析都認為，此判決並非結束，反而是後續漫長法律戰的開端。旅美學者翁履中也提醒，雖然這無疑是川普第二任期迄今、遭遇的最重大制度性挫敗，但若只看到「川普輸了」，那就真的太表面了。翁履中在臉書粉專發文，列出3點證明，這不只是關稅之爭，更是一場關於行政權擴張邊界的憲政辯論：第一，，232條款、301條款依然存在，只是未來不能再用「一網打盡」的方式對所有國家收稅，而必須依法、一國一國處理。這代表的是「手段受限，而不是戰略結束」，對川普而言，是「路徑被封，不是武器被收」。第二，，川普團隊極可能透過替代法源、重新發布命令或調整關稅結構，把風險壓到最低。美國財政部真正擔心的，是一旦全面退稅，將形成財政與政治雙重衝擊，第三，許多國家已在壓力下承諾投資、設廠、購買美國能源與軍備。現在最高法院說關稅違法，這些國家敢因此就說「那我們不投資了」嗎？日本、台灣、韓國，有沒有可能在判決出爐後說：「既然關稅違法，我們撤回投資？」理論上可以，但現實上幾乎不可能。因為這在談判理論中叫做「不可逆承諾」，當一方已經投入沉沒成本，就失去轉身空間。翁履中指出，雖然美國最高法院判決對等關稅違法，理論上貿易夥伴也可以要求退稅，但台灣要不要主動開口？誰第一個去要求？川普會如何看待這些向美國「討帳」的國家？過去他一直提醒，台美關稅談判的結果「低調為宜，少輸為贏」，若高調稱「談得很好」，現在就會面臨現實拷問。翁履中總結道，接下來，各國會選擇用法律語言繼續攻防，還是回到戰略現實重新計算？台灣真正需要思考的，是如何在高度變動的華府政治裡，維持政策連續性與社會共識，畢竟川普時代最大的變數，就是不確定性，，而不是急著把每一個與台美關係相關的事件，都操作成內部政治的攻防素材。