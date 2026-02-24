我是廣告 請繼續往下閱讀

越南房地產與建築業薪資水準引發關注！根據Navigos Group最新調查，越南房地產相關科系畢業生入行後，月薪最高可達5,500萬越南盾（約2,100美元、約新台幣6.7萬元），成為15個產業中起薪最高的領域。對比台灣房市近年景氣低迷、房仲收入受衝擊的情況，兩地薪資落差引發熱議。根據《2026年薪資與勞動力市場報告》，工作經驗不足兩年的求職者薪資差距相當大，但多數職位月薪至少1,000萬越南盾（約新台幣1.2萬元），且尚未計入獎金與福利。整體來看，越南企業對年輕人才出手頗為大方。在各產業中，房地產與建築業穩坐龍頭。初級建築師與設計師月薪約1,800萬至5,500萬越南盾（約新台幣2.2萬至6.7萬元）；經理級職位約1,700萬至4,400萬越南盾；專案銷售人員則落在1,300萬至4,100萬越南盾。報告指出，高薪主因來自基礎建設擴張、城市化加速與新一波投資潮，企業急需技術純熟的人才，推升薪資行情。排名第二的是物流與供應鏈產業。供應鏈專員起薪約1,000萬至3,400萬越南盾，營運與物流人員最高可達3,100萬越南盾。隨著電商成長與全球供應鏈重組，企業更重視數據分析與流程管理能力。資訊科技產業同樣亮眼，軟體開發人員月薪可達1,300萬至3,200萬越南盾，數位轉型需求成為主要推力。金融、保險與證券業方面，財務與會計人員月薪約1,400萬至3,100萬越南盾，業務拓展職位最高達2,600萬越南盾。旅遊與服務業隨景氣復甦，活動企劃與客服職位薪資介於900萬至3,200萬越南盾。不過銀行業起薪相對保守，客服人員月薪僅約500萬至1,300萬越南盾，為各產業中最低。至於台灣市場，房仲新人試用期底薪約2萬8千元，轉正後約2萬9,500元起；以信義房屋為例，受訓期間保障月薪5萬元，正式任用後依職級最高可達9萬元（含津貼），另有個人8%、團體4%的服務費抽成。只是，在市場交易量縮、買氣降溫之下，獎金變動幅度大。對比越南建築與房產業起薪飆高趨勢，亞洲房市的冷熱對照非常明顯。