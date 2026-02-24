我是廣告 請繼續往下閱讀

美國政府將進口關稅統一調整為15%，使原先已達成對等貿易協議的印尼、馬來西亞與泰國，必須重新盤點既有承諾與產業利益。這波政策變動導致東南亞出口導向經濟體同步評估協議效力、關稅豁免項目及談判空間，區域供應鏈隨之面臨新的不確定性。這波轉折源於美國最高法院裁定川普（Donald Trump）以《國際緊急經濟權力法》推動關稅缺乏明確授權。川普隨後改採統一徵收15%關稅的安排，美國海關與邊境保護局（CBP）亦同步調整執行方式。政策節奏密集，導致先前談妥的雙邊稅率安排在實務銜接上產生落差。印尼於2月19日剛簽署對等貿易協議，原定基準稅率為19%並設有零關稅待遇。總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）表示將維護本國經貿利益，經濟事務統籌部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）則強調，協議具備獨立機制，不會隨法院裁決自動失效。印尼已要求美方落實零關稅承諾，確保礦產、棕櫚油及製造業零組件出口不受新稅率負面影響。馬來西亞與美方去年簽署的協議同樣設定19%稅率，總理安華已指示貿工部研究最高法院裁決的影響，並與東協夥伴保持協調。馬來西亞內閣預計召開專案會議，檢視電子電機、半導體封裝與醫療器材等核心產業在關稅差異下的訂單分配風險。泰國方面，副總理埃尼提定調全球統一15%關稅將縮小各國稅負差距，有助於泰國汽車零件與農產品在同等條件下競爭。官方評估短期衝擊尚在可控範圍，但仍需觀察美國後續政策的穩定度。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院研究員梅農（Jayant Menon）分析，若新稅率普遍低於原基準，東南亞國家在整體稅負上反而可能取得較穩定條件。立傑律師事務所專家卡拉則指出，新措施未必導致協議自動失效，是否重啟磋商須權衡法律風險與談判成本。新關稅措施設定約150天有效期，政策仍存在調整空間。各國政府目前在維護出口利益與避免貿易摩擦之間尋求平衡，企業端則加速檢視供應鏈成本結構。短期內，技術性調整成為市場主軸，中長期走勢將取決於美國貿易政策的連貫性與雙邊談判的具體進展。在全球貿易環境高度波動的當下，關稅政策的任何細微變動都可能牽動區域供應鏈與投資布局。美國統一課徵15%關稅，雖暫時降低部分國家的稅率壓力，卻也讓既有雙邊協議進入重新評估期。對印尼，馬來西亞與泰國而言，當務之急在於穩定企業信心與出口動能，同時保留談判彈性，避免在政策尚未明朗前貿然出手。未來150天將成為關鍵觀察窗口，各國如何在不確定性中守住利益，將左右東南亞在新一輪全球貿易重組中的位置。