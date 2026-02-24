我是廣告 請繼續往下閱讀

位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）於2月23日正式啟動確認指控聽證程序。菲律賓前總統杜特蒂遭控涉犯反人類罪，案件是否進入正式審判，將在聽證結束後由法官做出關鍵裁定。這場程序定調了國際社會對菲律賓掃毒政策的法律評價，也使多年來圍繞禁毒戰的死亡爭議重回國際輿論中心。檢方在開庭陳詞中指出，相關指控涵蓋杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2013年至2018年間，在擔任達沃市長與總統期間推動的掃毒行動。副檢察官尼昂（Mame Mandiaye Niang）表示，證據顯示杜特蒂在行動決策與執行層面具備核心影響力，包括授權特定執法行動並介入個案決策。檢方主張現階段提交的材料已跨越法律門檻，具備進入審判程序的充分理由。根據法院公開程序，本次聽證的核心在於檢視證據強度是否足以支持起訴，而非直接定罪。法官將在聽證結束後的60天內決定是否確認指控。若指控獲得確認，案件將進入完整的審理階段，屆時將進行證人出庭與證據的交互詰問。辯方律師考夫曼則反駁指控缺乏事實基礎，並定調案件具備政治色彩。辯方強調，杜特蒂推動掃毒政策的初衷在於改善治安，堅決否認涉及系統性犯罪。現年80歲的杜特蒂經法院評估後，已獲准免於親自出席本次聽證。菲律賓禁毒戰的傷亡數字始終存在巨大落差。菲律賓警方紀錄為數千人，人權團體則指估算規模更高，並多次在報告中提及平民與兒少受害的案例，相關數據成為檢方論證的重要依據。聽證首日，法庭外聚集了立場鮮明的菲律賓民眾，支持者與批評者分別就「社會秩序」與「人權侵害」展開論辯，反映出菲律賓社會對此案的深層分歧。菲律賓政府雖於2019年退出ICC體系，但法院定調對其退約前發生的行為仍具管轄權。法律學者指出，本案的發展將影響國際刑事司法機制在區域政治中的實踐，並成為觀察國際法權威與國家主權互動的重要指標案例。隨著確認指控聽證進入最後階段，法官即將在法定期限內決定是否正式開審。杜特蒂的政治生涯與歷史評價正同步面臨關鍵轉折。這場審理不只是針對個人責任的法律程序，更深度牽動菲律賓社會對掃毒政策、國家權力行使與人權保障的長期論辯。無論最終裁定為何，海牙法庭的動向已在區域政治中投下深遠影響，並促使國際社會重新檢視權力行使與問責機制之間的法律界線。